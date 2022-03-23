مشاركة بفيلم «أرقام مشرقة» في حفل تكريم الأمهات المثاليات: شرف لينا

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، فيلمًا تسجيليا بعنوان «أرقام مشرقة» حول المرأة المصرية وعامها، والجهود التي بُذلت من الدولة لتمكين المرأة المصرية، وذلك خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2022، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

ومن بين المشاركين في الفيلم التسجيلي، ظهرت إحدى خريجات ورش عمل «عالم الشوكولاتة» التي ينظمها المجلس القومي للمرأة لتمكين المرأة اقتصاديًا ودعمها لتصبح رائدة أعمال، وحكت تفاصيل تطوير المشروع من البداية أمام الرئيس السيسي.

تنظيم الورشة وفعاليتها

وقالت وداد السيد في تصريحات لـ«الوطن»، إنها انضمت إلى برنامج «عالم الشوكولاتة» في سبتمبر الماضي، وتضمنت ورشة العمل التعريف بمكونات الشوكولاتة الطبيعية، ومراحل تصنيعها وتشكيلها بحشوات مختلفة لإنتاج شوكولاتة بأقل التكاليف من المنزل.

تسويق مجاني للمنتجات الطبيعية

وعبرت «وداد» صاحبة الـ30 عامًا من سكان محافظة الجيزة، عن فرحتها بالاشتراك في هذا البرنامج خاصة أنه وضعها على أول الخط لإدارة مشروعها والتسويق له بأبسط الطرق الممكنة، مضيفة أن المجلس نظم فرصًا تسويقية مجانية لمجموعة من المتدربات، بالتعاون مع مؤسسة فاروق الباز، واستمر على مدار يومين.

وأضافت أن التجربة الخاصة بالالتحاق بورشة عمل «عالم الشوكولاتة» بدأت، بإحدى الجلسات الخاصة عن الإنتاج بحضور الشيف ميرفت دسوقي مدربة واستشارية الشوكولاتة، مشددة على أنها كانت مهمة وبها الكثير من المعلومات الإضافية لها ولمسيرتها المهنية، موضحة أن الجلسة تضمنت تفاعلًا بين الأساتذة مقدمي الورشة والملتحقين بها، معقبة: «طريقة الإلقاء كانت جيدة، والتفاعل كان إيجابي واستفدت الكثير منه».

وأعقب الفيلم التسجيلي أغنية للمرأة قدمتها الفنانة نسمة محجوب بعنوان «إنتي حياة»، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور، وانتهى الاحتفال بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من النماذج النسائية المشرفة، إذ منح وسام الكمال من الطبقة الثانية للأمهات المثاليات، ومن بينهن السيدة أميمة يوسف عبدالعزيز العجوز، الأم المتطوعة في مبادرة حياة كريمة.