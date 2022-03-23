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السيسي يقبّل يد الأم المثالية من ذوي الهمم.. ويمنحها وسام الكمال في مشهد مؤثر

كتب:

شريف سليمان
01:40 م | الأربعاء 23 مارس 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من النماذج النسائية المشرفة، ضمن احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2022، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، حيث منح وسام الكمال من الطبقة الثانية للأمهات المثاليات، وكرّم السيدة بثينة محمد عبدالسميع رمضان، الأم المثالية من ذوي الهمم على مستوى الجمهورية، من محافظة الشرقية.

تكريم الأمهات المثاليات 2022

ولم تصعد السيدة إلى المسرح، بسبب جلوسها على كرسي متحرك، ليبادر رئيس الجمهورية، بالنزول إليها، لتبكي السيدة، ومسح الرئيس السيسي على وجهها، وتبادل معها أطراف الحديث، وقبل يدها 3 مرات، في مشهد مؤثر أبكى بعض الحضور.

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