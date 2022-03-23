إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته في المرج للمفتي.. «شك في سلوكها»

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته، لفضيلة مفتي الجمهورية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 23 مايو المقبل للنطق بالحكم، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم مصطفى كمال، وعضوية المستشارين سامح محمود السنوسي، وعاشور فرج عنتر، وأمانة سر مصطفى شوقي محمد، وأيمن محمد عثمان.

لم تكن تعلم الفتاة التي طلب منها والدها مغادرة الشقة، وعدم العودة مرة أخرى، كان يخطط للتخلص من والدتها فالخلافات التي استمرت فترة طويلة من الزمن لم تذهب من عقل الفتاة التي لم تبلغ من العمر السن القانونية.. «ضرب وتهديد بالقتل وعنف» سلوك اعتاد الأب ممارسته ناحية الأم بشكل يومي فالخلافات الزوجية بينهما تجاوزت جميع الحلول والجلسات العرفية حتى وصلت إلى طريق مسدود.

خلافات انتهت بقتل.. مأساة جديدة

وفي أحد الأيام الغاضبة اشتد الخلاف بين الطرفين فتوجه الأب إلى الطفلة التي ترقب الجميع في المنزل، وطلب منها النزول إلى الأسفل وعدم الخروج نهائيا، ثم علمت أن والدها قتل والدتها وفر هارباً واتصل بشقيقه هاتفيا مرددا «أنا قتلتها.. أنا قتلتها».

تفاصيل قضية الإعدام شنقا

وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 27767 لسنة 2021 جنايات المرج، والمقيدة برقم 2814 لسنة 2021 كلي شرق القاهرة، أن المتهم «سمير.ق، 41 عامًا، نقاش ومالك حانوت بقالة»، قتل المجني عليها «م.م.ف» عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية، وعقد العزم على قتلها لارتيابه في سلوكها.. وعلى أثر مشادة كلامية فيما بينهما أخرج سلاحًا أبيض، ووجه إليها عدة طعنات قاصدًا من ذلك إزهاق روحها، مما أحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.

كما أحرز بقصد التعاطي جوهر «الحشيش» المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وحاز وأحرز عدد 3 أسلحة بيضاء «مطاوي» بدون مبرر أو مسوغ للضرورة المهنية او الحرفية.