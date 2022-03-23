مرتبات شهر مارس 2022 للوزارات والهيئات الحكومية.. اعرف يوم قبض مرتبك

بدأ منذ ساعات قليلة صرف مرتبات شهر مارس 2022، بعد إعلان وزارة المالية بدء صرفها اليوم الأربعاء الموافق 23 مارس، ونظرًا لحرص الوزارة على تقسيم صرف المرتبات على أيام مختلفة، حتى يستطيع الموظفون العاملون في الدولة الحصول على مرتباتهم دون تدافع، لجأ الموظفون في بعض الوزارات إلى البحث عن موعد صرف المرتبات الخاصة بهم عبر محركات البحث المختلفة.

واهتمامًا من «الوطن» بتقديم ما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل يومي، توضح من خلال هذا التقرير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2022 لجميع الموظفين العاملين بالوزارات المختلفة، وفق ما أعلنته وزارة المالية في كتاب دوري لها، والتي جاءت كالتالي:

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2022

حددت وزارة المالية في كتابها الدوري أنه من المقرر صرف مرتبات شهر مارس 2022 على أيام متتالية، حرصا على المواطنين من التدافع على ماكينات الصراف الآلي، وجاءت مواعيد صرف المرتبات كالتالي:

الأربعاء الموافق اليوم 23 مارس

بدأ عدد من الموظفين العاملين في عدد من الوزارات والجهات في الدولة صرف مرتبات شهر مارس 2022، وجاءت تلك الوزارات كالتالي: «وزارة الأوقاف، وزارة الداخلية، وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الإنتاج الحربي، وزارة القوى العاملة، الاتصالات، وزارة النقل، وزارة التموين، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الصحة، الثقافة، الآثار، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التجارة والصناعة، الطيران المدني، السياحة، البترول، قطاع الأعمال العام، شؤون مجلس النواب».

كما جرى صرف مرتبات الموظفين العاملين في بعض مديريات الخدمات بالمحافظات: وتتضمن التالي: «التموين والتجارة، التضامن الاجتماعي، الشؤون الصحية، الطرق والنقل، القوى العاملة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية».

فيما جرى صرف مرتبات الموظفين العاملين بالهيئات المستقلة أو الجهات التالية: الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى للصحافة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الأمانة العامة لمجلس الأمن، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب.

الخميس الموافق غدًا 24 مارس

ومن المقرر صرف مرتبات الموظفين العاملين في عدد من الوزارت المختلفة، والتي تتمثل في «وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وزارة التخطيط، الكهرباء، وزارة العدل، وزارة التنمية المحلية، وزارة التعليم العالي، وزارة التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الاراضي، الموارد المائية والري، الشباب والرياضة، وزارة المالية».

كما يجري أيضًا صرف المرتبات غدًا للموظفين العاملين في عدد من مديريات الخدمات بالمحافظات، وهي: «الشباب والرياضة، الطب البيطري، الزراعة، التربية والتعليم، دواوين عموم المحافظات».

ومن المقرر أيضًا صرف المرتبات لعدد من الهيئات المستقلة، والتي جاءت كالتالي: «اللجنة العليا للانتخابات، دار الإفتاء المصرية، المحكمة الدستورية العليا، الهيئة العامة للرقابة المالية، هيئة الرقابة الإدارية، مجلس الدولة، هيئة قضايا الدولة، هيئة النيابة الإدارية، القضاء والنيابة العامة، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الأزهر الشريف، مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية».

وحددت وزارة المالية أيام الأحد والإثنين الموافق 27 و28 مارس لصرف مرتبات جميع الوزارات.