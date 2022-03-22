صرف مرتبات شهر مارس 2022 بعد أقل من 24 ساعة

بعد أقل من 24 ساعة، تبدأ وزارة المالية في صرف المرتبات الخاصة بشهر مارس 2022 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، على أن تستمر صرف المرتبات لعدة أيام منعًا للزحام على ماكينات الصرف الآلي.

تغذية كل ماكينات الصرف الآلي بالنقدية

واستعدت البنوك بتغذية كل ماكينات الصرف الآلي بالنقدية، خاصة أن أيام صرف المرتبات تشهد إقبالًا كثيفًا من قبل الموظفين لسحب مرتباتهم لشراء احتياجاتهم، قبل حلول شهر رمضان المبارك.

66 جهة وهيئة حكومية تبدأ في صرف مرتباتها غدًا الأربعاء

وبحسب ما أعلنته وزارة المالية، فإن هناك حوالى 66 جهة وهيئة حكومية تبدأ صرف مرتباتها غدًا الأربعاء، وستكون المرتبات متاحة في ماكينات الصرف الآلي والتي تغطى كل أنحاء الجمهورية، ويصل عددهم نحو 15 الف ماكينة تابعة للبنوك العاملة في السوق المصري سواء كانت هذه البنوك حكومية أو خاصة، إذ طالبت وزارة المالية بعدم زحام الموظفين على ماكينات الصراف الآلي مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية لمحاربة فيروس كورونا.

33 وزارة وهيئة ومصلحة تصرف مرتباتها يوم الأربعاء

وبحسب ما قالته وزارة المالية، فإن هناك حوالي 33 وزارة وهيئة ومصلحة، يستطيعون صرف مرتباتهم يوم الأربعاء، أما يوم الخميس فيكون هناك حوالي 33 وزارة وهيئة ومصلحة أخرى قادرة على صرف مرتباتهم، وفى أيام 27 و28 و29 مارس 2022، سيتم صرف المرتبات للعاملين في الجهات الحكومية المتبقية، والتي لم تصرف خلال اليومين السابقين.

صرف مرتبات أبريل سيتم على أربعة أيام

وعن تفاصيل صرف مرتبات شهر أبريل، قالت وزارة المالية إن الصرف يتم على مدار أربعة أيام، بداية من الأربعاء الموافق 20 أبريل 2022، ويتم صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة ومصلحة، ويوم الخميس 21 أبريل 2022 صرف مرتبات 33 وزارة وهيئة ومصلحة أخرى، وفى أيام 26 و27 أبريل 2022، صرف المرتبات للعاملين في باقي الجهات الحكومية التي لم تصرف خلال اليومين، وسيكون ذلك بالقرب من عيد الفطر المبارك.