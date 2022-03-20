جدول صرف مرتبات شهر مارس 2022 .. تعرف على موعد القبض

يبحث عدد كبير من المواطنين في الفترة الحالية بشكلٍ ملحوظ، عن جدول صرف مرتبات شهر مارس 2022، ويحدث ذلك في الوقت الراهن بالتحديد مع اقتراب حلول الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك، إذ يرغب الكثيرون في شراء المستلزمات الرمضانية مثل الياميش والبلح وغيرها، لذلك ينتظر آلاف العاملين في القطاع الحكومي موعد صدور الراتب والتي تعلنه وزارة المالية شهريًا.

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2022

وعلى مدار 5 أيام يقوم الموظفين والعاملين في المؤسسات والهيئات الحكومية صرف رواتبهم، بحيث يتم صرف رواتب 33 وزارة وهيئة يوم 23 مارس، ويوم 24 مارس تصرف في 33 مؤسسة أخري، وبداية من 27 و28 و29 يتم الصرف لمن تخلف عن المواعيد المحددة، وفي التقرير التالي، نعرض لكم جدول صرف مرتبات شهر مارس 2022:.

يوم الأربعاء 23 مارس

وتحصل الهيئات والمؤسسات الحكومية الآتية وفق جدول صرف مرتبات شهر مارس 2022 يوم 23 مارس.

وتكون الوزارات التي تصرف المرتبات كالتالي: «الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التضامن الاجتماعي، الأوقاف، القوى العاملة، الصحة، البيئة، النقل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطيران المدني، الداخلية، التموين والتجارة الداخلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الثقافة، قطاع الأعمال العام، الإنتاج الحربي، والبترول».

كما يصرف المرتبات «شؤون مجلس النواب، التجارة والصناعة، السياحة والآثار، ومديريات الشؤون الصحية، ومديريات التضامن الاجتماعي، ومديريات الطرق والنقل، ومديريات القوى العاملة، ومديريات الإسكان والمرافق في المحافظات».

كما تصرف مديرية التموين والتجارة الداخلية، وكذا المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومجلس النواب، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والجهاز المركزي للمحاسبات، والأعلى لتنظيم الإعلام، والأعلى للصحافة، وكذا الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي.

يوم 24 مارس 2022

وبحسب وزارة المالية، فإنّ الهيئات الآتية، ستحصل على الراتب يوم 24 مارس:

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة التنمية المحلية، وزارة العدل، وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وزارة الكهرباء، وزارة التعليم العالي، وزارة الموارد المائية والري، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الخارجية، والتربية والتعليم للموظفين والمعلمين، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومديريات الزراعة، ومديريات التربية والتعليم للموظفين والمعلمين، ومديريات التنظيم والإدارة

الجامعات، ومديريات الشباب والرياضة، ومديريات الطب البيطري، ودواوين عموم المحافظات، والقضاء والنيابة العامة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، ودار الإفتاء المصرية

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومعهد الخدمات المالية، واللجنة العليا للانتخابات، ورئاسة الجمهورية، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، والمحكمة الدستورية العليا، والأزهر، ورئاسة مجلس الوزراء