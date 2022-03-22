بنكا الأهلي والمصري: 58 مليار جنيه حصيلة اليوم الأول لشهادة الـ18%

بلغت حصيلة أكبر بنكيين في مصر مملوكين للدولة بنك مصر والبنك الأهلي المصري من شهادات الادخار الجديدة ذات العائدة الشهري 18% نحو 58 مليار جنيه في اليوم الأول من طرحها، بعد أن أعلن البنك المركزي المصري عن رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، أو ما يعادل نحو 1%.

21 مليار جنيه حصيلة البيع بـ بنك مصر

وقال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن حصيلة اليوم الأول من طرح شهادات الادخار ذات العائد 18% ولمدة عام بلغت نحو 21 مليار جنيه، مشيرا إلى استمرار وتواصل إقبال العملاء على شراء الشهادة الجديدة.

وأكد «الأتربي» أن حصيلة أمس، لم تزد عن 5 مليارات، مما يؤكد تهافت العملاء على الشراء.

37 مليار جنيه حصيلة البيع بـ الأهلي المصري

وفي سياق متصل، أعلن يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن فروع البنوك تلقت حصيلة من بيع شهادات الادخار بلغت حتى الآن 37 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هناك إقبال من العملاء على شراء الشهادات الجديدة، وأن حصيلة أمس بلغت 8 مليارات جنيه ارتفعت اليوم إلى 37 مليار جنيه، مساء اليوم الثلاثاء.

وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة في جلسة استثنائية، أمس الاثنين، لتصل إلى 9.2%، و10.25%، و9.75%، على الترتيب، كما جرى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9.75%.

وعقب قرار البنك المركزي، أعلن بنك مصر إصدار الوعاء الادخاري تحت مسمى «شهادة طلعت حرب» ذات العائد الثابت يصل إلى 18%، وتبلغ مدة سريان الشهادة عام، ويصرف عائدها شهريا.

وتابع: تبدأ عمليات شراء الشهادة بفئات 1000 ومضاعفاتها، وتحتسب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.