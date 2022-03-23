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الداخلية: ضبط 154 قضية تموينية خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
06:57 م | الأربعاء 23 مارس 2022
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

تواصل وزارة الداخلية، حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية، وضبط قضايا حجب السلع، والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي.

تفاصيل جهود الداخلية خلال الـ24 ساعة الماضية

وتمكنت الوزارة، خلال 24 ساعة، من ضبط 154 قضية تموينية بمضبوطات قرابة 254 طن مواد غذائية وغير غذائية.

وجاءت المضبوطات كالتالي:

- في مجال حجب السلع الاستراتيجية، تم ضبط أكثر من 85 طن سلع غذائية وغير غذائية «دقيق، زيت طعام، سكر، أرز، مكرونة، أعلاف».

ضبط 11 طن دقيق مدعم 

- في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط أكثر من 11 طن دقيق مدعم، وسكر، وأرز، وأسمدة.

- في مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي، تم ضبط ما يقرب من 157 طن سلع غذائية و30157 لتر مواد بترولية.

 

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بقلم محمد بركات