المشدد 15 عاما وغرامة 10 آلاف جنيه لمتهم بسرقة بالإكراه في الموسكي

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، لاتهامه في قضية سرقة بالإكراه وحيازة سلاح ناري بندقية آلية.. صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محمد عبدالرحمن، وعضوية المستشارين محمود منصور عارف، أسامة أحمد السمان، وأمانة سر محمد عطية، وعصام ترك.

سرقة بالإكراه وحيازة سلاح ناري

وأوضحت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم 6287 لسنة 2016 جنايات الموسكي، والمقيدة برقم 473 لسنة 2016 كلي وسط القاهرة، أن المتهم «كريم. م»، وآخرين، سرقوا مبلغا ماليا من المجنى عليه «إبراهيم. أ»، بطريق الإكراه الواقع عليه.

وترصد المتهم الثاني المجني عليه أمام شركة بمنطقة وسط البلد، وأبلغ باقي المتهمين بمواصفاته وبيانات السيارة الأجرة التي استقلها رفقة قائدها «بلال. س» مما مكن باقي المتهمين من تتبعه مستقلين السيارة قيادة المتهم الأول، وما إن تجلت أمامهم اللحظة المناسبة حتى قاموا بإعاقة الطريق عنوة أمام السيارة الأجرة بمنتهى نفق الأزهر، مما أجبر سائقها على التوقف، فقاموا بالترجل من السيارة وأشهر المتهم الثالث سلاحا ناريا «طبنجة» مستوقفاً السيارة، وفي نفس التوقيت أشهر المتهم الرابع سلاحا ناريا «بندقية آلية» جهراً، فارضين سطوتهم على مسرح الواقعة، وهو ما بث الرعب في نفس كل من تواجد عليه حتى تمكن المتهم الأول من سرقة الحقيبة الخاصة بالمجنى عليه، وبها المبلغ المالي بعد أن شلوا مقاومته، وما إن ظفروا بالمبلغ المالي حتى عاودوا استقلال السيارة خاصتهم ولاذوا بالفرار من محل الواقعة، ثم قاموا بتقسيم المبلغ المالي حصيلة جرمهم بناء على اتفاق مسبق بينهم.

وتابعت النيابة في تحقيقاتها: «أحرز المتهم سلاحا ناريا «بندقية آلية» مما لا يجوز الترخيص بإحرازها أو حيازتها، وأحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح محل الاتهام السابق مما لا يجوز الترخيص بإحرازها أو حيازتها».

تحريات المباحث

وجاء في تحريات المباحث، أن المتهمين قاموا بارتكاب الواقعة بأن قام المتهم الأول بالإعداد لخطة جريمتهم، محددًا دور كل منهم، وقاموا بتنفيذها.