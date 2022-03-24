خطوات توضح اختبارات الطلاب المصريين الدارسين في أوكرانيا

أنهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع جامعتي القاهرة وعين شمس استعدادتها لإجراء الاختبارات التي أقرها مجلس الوزراء بشأن الطلاب الدراسين في الجامعات الأوكرانية، والراغبين في التحويل بعد العملية العسكرية بين دولتي روسيا وأوكرانيا، وتوضيحها للإجراءات والخطوات التي سيتم تنفيذها وتطبيقها في ظل أزمة كورونا.

خطوت إجراء اختبارات الطلاب المصريين

** إجراء اختبار مركزي لتحديد المستوى الدراسي في تخصصات (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة).

** أماكن أداء اختبارات القدرات كليات (الطب البشري جامعة القاهرة – الصيدلة جامعة القاهرة – طب الأسنان جامعة عين شمس – الهندسة جامعة عين شمس).

- طلاب طب الأسنان، سيتم امتحانهم بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس يوم الإثنين الموافق 28/3/2022، في التاسعة والنصف صباحًا، في مدرجات الطلاب بالدور (الأرضي - الأول – الثاني)، ويكون دخول الطلاب مـن باب الكلية الرئيسي.

** يتوجب على الطلاب إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول.

الطلاب المصريون الدارسون في أوكرانيا

- طلاب الهندسة، سيتم امتحانهم بكلية الهندسة جامعة عين شمس يوم الإثنين الموافق 28/3/2022، في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا، في مدرج 290 والكائن بـالمبنى الرئيسي بالكلية، وصالة رسم قاعة 200 بمبنى عمارة بالنسبة لطلاب الهندسة المعمارية بالكلية، على أن يكون دخـول الطلاب من بوابة رقم 6.

* يتوجب على الطالب إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة منهـا لتسليمها للأمن عند الدخول.

- طلاب الطب البشري، سيتم امتحانهم بكلية الطب جامعة القاهرة، يوم الثلاثاء الموافق 29/3/2022، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، على أن يكون مقـر لجنـة الامتحـان بقاعات الامتحانات (أعلى قاعة المؤتمرات بكلية الطب قصـر العيني)

** يكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية لكلية طب قصر العيني.

** يتوجب على الطالب إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول علمًا بأنه سيتم توجيه الطـلاب بواسطة أفراد الأمن لسهولة وصول الطلاب لمقر قاعات الامتحانات.

- طلاب الصيدلة، سيتم امتحانهم بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، يوم الأربعاء الموافق 30/3/2022، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، في مدرج فائق هاشم الدور الأول مبنى A، ومدرج منصور خليفة بالدور الثالث مبنى A، على أن يكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية للكلية (شارع قصر العيني).

** يتوجب على الطالب إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول.