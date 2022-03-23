شروط القبول في تكافل وكرامة.. «لو عايز تقدم»

تحرص الكثير من الأسر الأكثر احتياجا على البحث عن شروط القبول في تكافل وكرامة، حتى يتمكنوا من الحصول على معاش تكافل وكرامة، الذي توفره وزارة التضامن للأسر الأكثر احتياجا؛ لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية من متطلبات الحياة، وليتمكنوا من توفير جميع شروط القبول في تكافل وكرامة ليتم إدراجهم ضمن المستحقين للمعاش.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المواطنون بشكل يومي، نوضح من خلال هذا التقرير، شروط القبول في تكافل وكرامة، وفق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، وجاءت كالتالي:

شروط القبول في تكافل وكرامة

- يجب ألا يكون المتقدم للقبول في تكافل وكرامة يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو الخاص، مع حصوله على أجر تأميني أكثر من 400 جنيه، أو حصوله على أي من المساعدات المالية الأخرى.

- كما يجب أن تكون الأسرة المتقدمة للحصول على برنامج تكافل وكرامة لديها عدد من الأبناء من حديثي الولادة حتى سن الثمانية عشر عاما، كما يجب أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

- يجب تقديم جميع المستندات المطلوبة التي تشمل «صور بطاقات رقم قومي سارية، صور شهادات ميلاد وصور، وثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة أو الهجر، صور إيصالات استهلاك كهرباء، شهادة قومسيون طبي رسمية تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50 أوغيرها من الوثائق المطلوبة».

- يجب أن يكون الأفراد المتقدمين للقبول في برنامج «تكافل وكرامة» من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاما أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل.

موانع صرف معاش تكافل وكرامة

ـ كما يجب أن يكون المتقدم ليس لديه أي من موانع الصرف، التي تشمل «ملكية أرض زراعية، إيجار أرض زراعية، ملكية عقار أو أكثر بخلاف السكن، ملكية محل تجاري أو أكثر، ملكية رؤوس مواشي للتجارة، العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي، العمل بأجر منتظم في القطاع الخاص أو العام أو الحكومي بدخل شهرى يعادل 1600 جنيه للأسرة الواحدة المكونة من أربعة أفراد».

كما يجب أن يكون الراغب في التقديم للقبول في برنامج تكافل وكرامة ألا يكون لديه عدد من الممتلكات الأخرى، وتشمل «امتلاك أو الشراكة في مشروعات خاصة أو مسجلة أو غير مسجلة مع ذكر قيمة المشروع، والحصول على معاش قطاع خاص أو عام أو حكومي، والحصول على معاش كمستفيد بقيمة 500 جنيه أو أكثر، السفر خارج البلاد بغرض العمل، ملكية سيارات أو جرارات أو توك توك أو أية مركبة»