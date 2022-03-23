التضامن: 74% من مستفيدي «تكافل وكرامة» نساء.. واستخرجنا 850 ألف ورقة ثبوتية لسيدات

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حرص الوزارة على مؤازرة وتعظيم حقوق النساء والأمهات، للوصول إلى محطة الانطلاق والمشاركة الفعالة المؤثرة، ففي محور الحماية الاجتماعية بلغت نسبة السيدات المستفيدات من برنامج تكافل وكرامة 74% من إجمالي المستفيدين، وتبنى البرنامج منذ بدايته منهجا صريحا للاستثمار في البشر ولتنمية الأسرة المصرية، فكان الدعم مشروطا بتعليم وصحة الأطفال وبالصحة الإنجابية للأمهات، ثم جرى استحداث شرط عدم زواج القاصرات.

تكريم الأمهات المثاليات 2022

وأضافت القباج، خلال كلمتها في احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2022، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ برنامج تكافل وكرامة استخرج أوراقا ثبوتية بواقع 850 ألف أم وطفلة، سواء كانت شهادة ميلاد أو زواج أو طلاق، أما امهات الشهداء البواسل والشرفاء، فوجّه الرئيس السيسي بمضاعفة التعويضات لأسرهن بنسبة 100%، تكريما لهن على ما قدموه من تضحيات بقرّة أعينهن وفلذات أكبادهن فداءً لمصر.

الحماية التأمينية للسيدات

وتابعت وزيرة التضامن، أنّ إجمالي المستفيدين من التعويضات من النساء بلغت 57%، سواء كانت ابنة أو أم أو أرملة، لافتة إلى حرص الوزارة على الحماية التأمينية للسيدات، حيث بلغ عدد المستفيدات 6 ملايين سيدة، بنسبة 58% من إجمالي أصحاب المعاشات، كما بلغ عدد المؤمّن عليهم 3 ملايين سيدة بنسبة 23% من إجمالي المؤمّن عليهم.

وأكدت القباج، أنّ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، تصرف تعويضا عن الأجر للأمهات أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير، وذلك لمدة 90 يوما.