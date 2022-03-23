وزيرة التضامن: لدينا 9.5 مليون أسرة فقيرة تستحق الدعم

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة معنية بحقوق الإنسان في مراحل عمرية مختلفة، فضلًا عن مساعدة المرأة المصرية التي المرأة تُعد عنصرا أساسيا في أي برنامج قومي، وعنصرا أساسيا في تنمية المجتمع والوعي، مؤكدة في الوقت ذاته، أن هناك 9.5 مليون أسرة فقيرة تستحق الدعم، والوزارة تّقوم بدعم 4 ملايين أسرة تحت مظلة برنامج تكافل وكرامة، وهناك جزء مدرج من مجموع الأسر في برامج أخرى.

القيادة السياسية في مصر حريصة على تغيير صورة ومكانة النساء

وأضافت «القباج»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويُعرض على قناة «صدى البلد»، أن القيادة السياسية في مصر حريصة على تغيير صورة ومكانة النساء من خلال إطلاق فضاء رحب لتوظيف قدراتهن على الوجه الأمثل، وتعزيز فرصهن في المشاركة بإدارة مؤسسات الدولة، فضلًا عن الإيمان بالإمكانيات الكامنة للمرأة، بالإضافة إلى أهمية تحسين الصورة الذهنية والإعلامية عن الفتاة والمرأة المصرية.

تعظيم حقوق الفتيات والنساء

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الدولة تعمل على مقاومة الوعي الزائف والممارسات الجائرة التي تنزع من المرأة المصرية حمايتها وأمنها وتبدد طاقاتها؛ ليصبح ذلك جزءا لا يتجزأ من جهود التنمية العادلة والشاملة والمستدامة، مؤكدة في الوقت ذاته، أن وزارة التضامن الاجتماعي شديدة الحرص على مؤازرة وتعظيم حقوق الفتيات والنساء حتى تصلن إلى محطة الانطلاق والمشاركة الفعالة والمؤثرة.