وزيرة التضامن توجه بإنقاذ أطفال وكبار بلامأوي وإيداعهم دور رعاية في 5 محافظات

وجهت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلامأوي بالتعامل مع بلاغات واردة للوزارة في عدد من المحافظات، و قام فريق أطفال وكبار بلامأوي «وحدة جنوب القاهرة» بإنقاذ مواطنة تبلغ من العمر 60 عامًا من محافظة قنا، حيث قابلها الفريق بمنطة الملك الصالح، وتم إيداعها بدار قنطار الخير بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والكشوفات الطبية.

إنقاذ مواطنة من ذوي الإعاقة وإيداعها دار رعاية

كما قام الفريق بإنقاذ المواطنة ع.س.ع من الأشخاص ذوي الإعاقة، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم إيداعها بدار مريم لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وقام فريق أطفال وكبار بلامأوي "وحدة جنوب الجيزة" بإنقاذ م.س 30 عامًا، ونقلها لدار الخير سيدات بعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة، كما قام الفريق أيضًا بإيداع الطفل م.س 14 عامًا بدور التربية بالجيزة.

فريق «أجاويد الخير» ينقذ مواطنا بالاسكندرية

وفي الإسكندرية قام فريق أطفال وكبار بلامأوي بالإسكندرية «أجاويد الخير» بإنقاذ المواطن أ.ط 53 عاما، وتبين من خلال دراسة حالته أن المواطن كان متواجدا بالشارع منذ 5 سنوات بعد أن انفصل عن زوجته وإصابته بالقدم اليمني نتيجة لحادث مما أدي لعدم قدرته علي العمل، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة، واتضح عدم وجود اشتباه كورونا وتم تحويله لإحدي دور الرعاية.

وفي الشرقية قام الفريق بإنقاذ المواطن ع.ع 45 عامًا متواجدا بمقلب الزبالة بالمنشية، وتبين من خلال دراسة حالته أن المواطن من إحدي مدن الصعيد، كان يمتهن مسح الأحذية، وكان يقيم في غرفة بأحد المنازل، ويعاني من ورم في جسمه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإيداعه بمجمع رعاية الاطفال والكبار بلامأوي «بسمة للإيواء».

إنقاذ مواطن يبلغ من العمر 46 عامًا بالسويس

وفي السويس قام فريق أطفال وكبار بلامأوي بانقاذ المواطن أ.ع 46 عامًا، وتبين من خلال دراسة حالته أن المواطن مقيم بالشارع منذ 10 سنوات بسبب مشكلات عائلية واقتصادية وهو يعمل في جمع الخردة وورق الكارتون، تم عمل مقابلة معه وإقناعه بالإقامة في دار الكبار بلامأوي بالسويس بعد اتخاذ الإجراءات القانونية وإجراء الفحوصات الطبية بمستشفي السويس، كما قام الفريق بإنقاذ الطفلة ن.9 سنوات بمنطقة الصباح وهي متواجدة بالشارع بسبب العنف من جانب الأم وإجبارها علي التسول وعدم وجود أوراق ثبوتية للطفلة، وعدم التحاقها بالتعليم وعلي الفور قام الفريق بإيداع الطفلة بدار الأمل للفتيات.

تحقيق دمج أسري لطفلين في المنوفية

كما نجح فريق أطفال وكبار بلامأوي بالمنوفية في تحقيق الدمج الأسري للطفلين أ.ح 10 سنوات ون.ح 9 سنوات ، تم مقابلتهما عند محطة قطارات طنطا، وتبين من دراسة الحالة أن الطفلين تركا المنزل بسبب قسوة الأب في التعامل معهما، تم التواصل مع الأب، وعقد جلسة معهما وفي النهاية تم استلام الأطفال والتعهد بحسن التربية وعدم ضربهما مرة أخري.

وفي أسيوط قام الفريق بإنقاذ المواطن ع.م ، ويعاني من اضطرابات نفسية وإهمال من الأسرة أدي لتواجده بالشارع، وهو من مركز أبو تيج، حيث قام الفريق بعمل خطة تدخل مهني للتعامل مع الحالة وتم إيداعه بدار الرعاية الاجتماعية للكبار بلامأوي، كما قام الفريق بإنقاذ الطفل أ.ا في الصف الأول الإعدادي هرب من المنزل من سوهاج وذهب لمحافظة أسيوط، وتم رصد الطفل من خلال البحث الميداني للفريق، وتم التعامل مع الطفل من خلال الأنشطة الترفيهية لكسر حاجز الخوف وإقناعه بالإقامة في دار الرعاية والحماية من مخاطر الشارع، وبعد ذلك تم التواصل مع الأسرة وعمل زيارة منزلية للأسرة، وتم عمل جلسات بخطورة الشارع وخطورة تسرب الطفل من التعليم والمنزل وتم عمل زيارة لمدرسة الطفل والتمهيد لعودة الطفل للمدرسة والالتحاق بالامتحانات، وتم عمل دمج أسري للطفل.