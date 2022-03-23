والدة الشهيد زين العابدين بعد تكريمها من الرئيس: «ربنا رضاني»

منح الرئيس عبدالفتاح السيسي وسام الكمال من الطبقة الثانية للأمهات المثاليات لعام 2022، تكريمًا لهن خلال الاحتفالية المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، وكانت من بينهن السيدة سمحية حسين أحمد، والدة الشهيد النقيب زين العابدين مصطفى محمود؛ الذي استشهد في عام 2013 أثناء تأدية عمله.

والدة الشهيد تعبر عن مدى سعادتها بعد تكريم الرئيس

أعربت «حسين» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن سعادتها عقب تكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: «كنت سعيدة جدًا بمقابلة الرئيس وبشكره أني افتكرني»، لافتة إلى أن هذا العام يتم تكريمها لأول مرة منذ وفاة ابنها: «دي أول مرة اتكرم فيها وكنت منتظره التكريم ده من زمان، والحمد لله ربنا رضاني».

والدة الشهيد تتحدث عن حوارها مع الرئيس السيسي

وكشفت والدة الشهيد «زين العابدين» عن الحوار الذي دار بينها وبين الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال تكريهما، قائلة: «كنت بقوله شكرًا ياسيادة الرئيس عشان افتكرتني، وكتر خيرك، وقولتله ربنا ينصرك يا ريس، وربنا يحميك للبلد بتاعتنا»، مشيرة إلى أنها شعرت بوجود روح ابنها إلى جوارها خلال التكريم، معقبة: «كنت حاسة إن ابني زين واقف جنبي وكان مبسوط جدًا».

وتابعت أنها لديها 3 أبناء، وكان الشهيد أصغرهم، موضحة: «عندي محمد ابني الكبير ده ظابط.. وبنتي هبة دي شغالة في مباحث وزارة الكهرباء، والشهيد زين العابدين ده كان أصغر واحد»، لافتة إلى أن ابنها كان دائمًا يحرص على تهنئتها في الأعياد المختلفة، معقبة: «كان دايمًا يعيد عليا، وحتى لو كان في شغله كان يتصل بيا ويقولي كل سنة وأنتي طيبة يا ماما».

ويحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حضور الحفل كل عام، تقديرًا لدور المرأة المصرية، وتأكيدًا على احترام المرأة المصرية التي تناضل في كل ميادين الحياة.