والدة الشهيد محمد عبده بعد تكريمها من الرئيس: «ربنا بيطبطب على قلبي»

شهد اليوم الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2022 من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، ومن بينهن أمل محمد المغربي والدة الشهيد نقيب محمد عبده.

أمل المغربي، والدة الشهيد النقيب محمد عبده، من محافظة الإسكندرية، قالت خلال حديثها لـ«الوطن»، إنها تشعر بالسعادة والفخر بهذا التكريم بصفتها والدة شهيد، مضيفة: «التكريم ده حاجة أسعدتني وطبطبت على قلبي من ربنا ومن ابني محمد»، موضحة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يتوانى لحظة في الاهتمام بأسر الشهداء.

والدة الشهيد: «احنا دايما في ضهرك»

وأشارت «المغربي» إلى أن أسر الشهداء هم أكثر من يشعرون بقيمة البلد، وأن الله أنقذ البلد من «الوحل» بتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: «أنا بقول للريس إن ربنا بعتك عشان تنقذ البلد من الوحلة اللي هي فيها وأن احنا دايما معاك وفى ضهرك ولو في ايدنا أكتر من كدا هنقدمه للبلد اللي دفعنا فيها التمن غالي».

أسر الشهداء أكثر من يقدرون التضحيات

وتابعت أن الرئيس يحمل على عاتقه أمانة غالية، وأن المصريين لابد أن يعينوه على حملها، موضحة أن أسر الشهداء هم أكثر من يخافون على البلد وتُقدر التضحيات المقدمة لحمايتها لما قدموه من نفيس وغال، روت: «احنا قدمنا الغالي كله في حماية بلدنا واحنا أكتر ناس بتقدر التضحيات عشان كده لازم نساعد الريس في حمل الأمانة».

استشهاد النقيب محمد عبده في عمر الـ24

«كرم ربنا كبير جدًا مستحيل يحكم علي بهذا القضاء ويتركني، لكنه مّن على وكرمني بالتسليم واليقين أنني أواجه شيئًا ليس عاديًا وأفقد 2 من أبنائي في 3 سنوات».. هكذا عبرت أمل المغربي لتوضح أن ابنها استشهد بعمر 24 عامًا خلال تأدية الخدمة.