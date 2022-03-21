مصرف أبوظبي يتيح تقسيط السيارات الجديدة والمستعملة بدون حد أقصى

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن تقسيط جميع أنواع السيارات الجديدة والمستعملة، لمده تصل إلى 60 شهرا، بدون حد أقصى لقيمة السيارة أو القسط.

وتضمن العرض أن يكون أول قسط هدية مع بوليصة تأمين مجانية للسنة الأولى وبدون مصاريف إدارية، ووفقا لـ مصرف أبوظبي الإسلامي فإن العرض يتضمن العديد من المزايا كالآتي:

- العرض مقدم من مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر وجميع المعارض المكودة لدى البنك.

- العرض القائم على جميع فئات السيارات الجديدة والمستعملة.

- إعفاء من أول قسط للمرابحة.

- بوليصة تأمين مجانا للسنه الأولى.

- إعفاء من المصاريف الإدارية.

- العرض ساري لكافة العملاء الأفراد (الحاليين والجدد) الحاصلين على التمويل خلال فترة العرض.

- العرض ساري على كافة برامج التمويل بدون غطاء نقدي فقط وبدون حد أقصي.

- هذا العرض ساري لفترة محدودة، ويمكن أن تتقدم بطلب الحصول على فرصة التقسيط من خلال التقدم بطلب عبر الموقع الرسمي للمصرف.

تمويل السيارة المستعملة

ولدى تقسيط السيارة المستعملة بالمرابحة سيتم الحصول على أول سنة تأمين هدية، فضلا عن العديد من الامتيازات في حالة التقسيط منها:

- العرض مقدم من مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر وجميع المعارض المكودة لدى البنك.

- 2% مصاريف إدارية.

- بوليصة تأمين مجانًا للسنة الأولى.

- العرض ساري لكافة العملاء الأفراد (الحاليين والجدد) الحاصلين على التمويل خلال فترة العرض.

- العرض ساري على كافة برامج التمويل بدون غطاء نقدي فقط.

عرض رينو من مصرف أبوظبي

كما يقدم المصرف بالتعاون مع المصرية الدولية للسيارات رينوEIM لتمويل السيارات بمعدل ربح مخفض، كما أن هذا العرض قائم على جميع فئات سيارات رينو، فضلا عن تخفيض في الأرباح لجميع البرنامج، وإعفاء من المصاريف الإدارية، والحصول على بوليصة تأمين مجانا للسنه الأولى، وهذا العرض ساري لكافة العملاء الأفراد (الحاليين والجدد) الحاصلين على التمويل خلال فترة العرض، وأخيرا هذا العرض ساري على كافة برامج التمويل بدون غطاء نقدي فقط.