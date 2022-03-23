مسلم: السيسي يضع على رأس أولوياته تطوير الريف المصري بميزانية تتجاوز 600 مليار جنيه

أشاد الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، بفكرة ملتقى «أسبوع الشعوب» بجامعة أسيوط، الذي يمثل فكرة صحيحة وصورة دقيقة عما تتمتع به مصر من أمن وأمان، وما تشهده الجمهورية الجديدة من جهود صادقة من أجل تمكين الشباب والمرأة، وإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة «حياه كريمة».

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها «مسلم» خلال جلسة حوارية تحت عنوان «الجمهورية الجديدة في مواجهة التطرف والإرهاب»، ضمن فعاليات الملتقى الثاني لـ«أسبوع الشعوب»، الذي تنظمه جامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي.

مسلم: السيسي يضع على رأس أولوياته تطوير الريف المصري

وأشار «مسلم» إلى أن الرئيس السيسي يضع على رأس أولوياته تطوير الريف المصري، ورصد له ميزانية ضخمة تتجاوز 600 مليار جنيه، وما يشهده صعيد مصر من تطوير في مختلف المجالات التعليمية والزراعية والصناعية والاستثمار.

وأكد «مسلم» أن مصر الآن دولة كبيرة وقوية، قادرة على الحفاظ على ريادتها الإقليمية والدفاع عن أراضيها والحفاظ عل أمن وأمان شعبها.

تكريم رئيس تحرير جريدة «الوطن»

وفي ختام الجلسة، كرمت إدارة الجامعة الكاتب الدكتور محمود مسلم رئيس تحرير جريدة «الوطن» ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ، كما كرمت ضيوفها المشاركين في الملتقى، ومن بينهم، اللواء أحمد شوقي منسي رئيس مكتب الرقابة الإدارية أسيوط، المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، الدكتور طارق سعدة عضو مجلس الشيوخ ونقيب الإعلاميين، محمود بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور نظير عباد أمين مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، الدكتورة تغريد حسن رئيس قناة النيل الدولية، الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير مؤسس وملتقى الهناجر بالأوبرا، الدكتور فتحي ندا نقيب المعهد الرياضة.

وفى سياق متصل، كرمت إدارة الجامعة رعاة الملتقى، إذ شمل التكريم الدكتور حسن بن خليفة رئيس المطورون العرب القابضة، المهندس محمد سلمان مؤسس محمد سلمان للأعمال الخيرية، ورجال الأعمال ناجح البارودي، أحمد فهمي عيسى، أحمد أبو غدير، محمد أحمد رشوان، أحمد محمد حمدان، وعماد الجبالي.