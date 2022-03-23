«أنا حر» و«تعديل» و«كبير» تحصد جوائز مهرجان الإسماعيلية السينمائي

اختتمت منذ قليل، فعاليات الدورة 23 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، برئاسة المخرج سعد هنداوي، التي استمرت على مدار 7 أيام في محافظة الإسماعيلية، شهدت تقديم برنامج سينمائي متوازن بالإضافة إلى عدد من الندوات النقاشية مع صناع الأفلام والمكرمين، بخلاف بعض الورش المتخصصة في مجالات السينما المختلفة.

وحضر حفل ختام الذي أقيم في قصر ثقافة الإسماعيلية، المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، السيناريست زينب عزيز رئيس المركز القومي للسينما، المخرج سعد هنداوي رئيس المهرجان، بالإضافة إلى عدد من صناع السينما والنقاد.

«أنا حر» أفضل فيلم في التسجيلية الطويلة.. و«تعديل» للقصيرة

حصل الفيلم البلجيكي «أنا حر» على جائزة أفضل فيلم في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، بينما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لفيلم «البحث عن الأحصنة»، وفي مسابقة أفلام التسجيلية القصيرة حصل فيلم «تعديل» من صربيا على جائزة أفضل فيلم، وحصل فيلم «العربة السوداء» على تنويه خاص، بينما حصل فيلم «أنيما أنيماي أنيميام» على جائزة لجنة التحكيم.

وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة حصل فيلم «كبير» على جائزة أفضل فيلم، وحصد فيلم «هيزيا» على جائزة لجنة التحكيم، وحصد فيلما «أول الصيف الأخير» و«أمهات» على تنويه خاص.

قائمة جوائز الدورة 23 من مهرجان الإسماعيلية السينمائي

وفي مسابقة أفلام الرسوم المتحركة حصل فيلم «العازفون المنفردون» على جائزة أفضل فيلم، بينما حصل فيلما «الحلقة» و«سييرا» على تنويه خاص، وحصل فيلم «لم يكن بورجوني» على جائزة لجنة التحكيم.

وفي مسابقة أفلام الطلبة حصل فيلم «كيف تجعل اثنان يقعان في الحب» إخراج بسمة شيرين على المركز الأول، وفيلم «دي أول مرة» على المركز الثاني، وفيلم «لقمة مستحية» على المركز الثالث، وحصد فيلم «صرة الصيف» على جائزة الفيبرسي، بينما حصد فيلم «البحار» تنويه خاص.