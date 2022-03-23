ميرهان حسين تحتفل بعيد ميلاد والدتها.. والجمهور: «نسخة طبق الأصل»

احتفلت الفنانة ميرهان حسين، بعيد ميلاد والدتها، عبر موقع الفيديوهات والصور انستجرام، ونشرت صورة تجمعهما وعلقت قائلة: «النهاردة عيد ميلاد ماما كل سنة وإنتي طيبة و بخير و منورة حياتنا.. ربنا يخليكي لينا ويحميكي يارب يا ماما، إنتي اللي بتخليني أعرف إن لسه فيه طيبة وخير في الدنيا ربنا يخليكي ليا يارب».

الجمهور يُعلق على صورة ميرهان حسين مع والدتها

وانهالت على ميريهان تعليقات الجمهور، بسبب الشبه الكبير بينها وبين والدتها، وجاءت كالتالي: «إنتي شبه مامتك آوي ربنا يخليهالك يارب»، وعلق ثاني: «شبهها أوي كل سنة وهي طيبة وبخير وسعادة يارب» وأضاف آخر: «نسخة طبق الأصل ربنا يخليلك إياها».

ميرهان حسين تؤدي مناسك العمرة

وعادت «ميرهان» منذ أيام من السعودية بعد أن قامت بأداء مناسك العمرة حيث نشرت منذ أيام صورا لها داخل الحرم المكي وعلقت قائلة؛ «جمعة مباركة عليكم.. يارب اكتبها لي تاني أعوام عديدة وأزمنة مديدة واكتبها لكل من اشتاق إليها واكتبها لكل حبايبي ولكل اللي بيتمناها.. اللهم تقبل مني واكتبها لي تاني يا رب قريب عاجلًا غير آجل».

وأضافت ميرهان حسين: «قبل ما تقولوا يا طاهرة يا شريفة أنا بقول أنا بشر والبشر خطاؤون وخير الخطائين التوابون وربنا قال إلا من أتى الله بقلب سليم.. وربنا هو العالم بقلبي ونفسي وأعمالي ما ظهر منها وما بطن وهو اللي هايحاسبني.. اللهم تقبل مني».

وشاركت الفنانة ميرهان حسين، مؤخرًا في مسلسل «نقل عام»، بطولة محمود حميدة وسوسن بدر، وأحمد بدير من تأليف عدد من المؤلفين الشباب، وإخراج عادل أديب، وقد حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا داخل مصر وخارجها.