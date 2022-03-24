الشباب والرياضة توفر وظائف جديدة برواتب شهرية تصل لـ11 ألف جنيه

تعلن الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ىبالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، عن استمرار عقد ملتقيات التوظيف بمركز التعليم المدني، لتوفير مئات فرص العمل للشباب والخريجين من الجنسين في جميع محافظات الجمهورية ، وذلك في إطار دور الوزارة وتوجيهات القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ، بضرورة التوسع في خلق مبادرات ومشروعات لخفض معدلات البطالة، وهو ما تسعى إليه وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي.

كبرى الشركات تعرض فرص عمل مغرية

وتساهم الوزارة في ايجاد فرص عمل بكبرى الشركات ومنشآت القطاع الخاص، لا سيما بعد الإطلاق الرسمي لمنصة توظيف مصر بحضور أكبر الشركات ومختلف المجالات، ومن بينها توفير العديد من الوظائف اللائقة، بالملتقى التوظيفي يوم الثلاثاء المقبل 29 مارس الجاري.

ملتقيات توظيف توفر فرص عمل تتراوح من 3 إلى 11 ألف جنيه

وووقعت وزارة الشباب والرياضة العديد من البروتوكولات لعقد ملتقيات التوظيف مع العديد الشركات ومنها:

1- شركة English Capsules"· Teachers· Teacher Internship· Education Supervisor· Education Manager· Education coordinator· Project Coordinator· B2B sales agent· Front Disk

أماكن العمل: القاهرة – الجيزة

المرتب: على حسب كل وظيفة والخبرة + العمولة.

2- أهداف للتجارة والتوزيع Cost Accountant· Microsoft Dynamics Developer· Sales Representatives

أماكن العمل: القاهرة – الجيزة.

المرتب على حسب كل وظيفة والخبرة

3- شركة راية، خدمة عملاء - English (good to very good)· خدمة عملاء - French (Fluent)

أماكن العمل: المعادي – العباسية – أكتوبر.

الراتب: من 3000 إلى 11000 حسب كل وظيفة.

4- شركة Town Team مدير فرع ومساعد مدير فرع ومبيعات داخلية.

أماكن العمل: القاهرة - الجيزة

المرتب على حسب كل وظيفة والخبرة + العمولة

5- شركة RA Sport (timberland - adidas- levi's – Reebok- بريوش دوريه) مبيعات داخلية وويتر وعضو فريق.

أماكن العمل : القاهرة – الجيزة

المرتب على حسب كل وظيفة و الخبرة + العمولة

6- فندق JW Marriott"· Lobby ambassadors· Hostess· Waitress· AYS Agent (customer service)· Front Desk Agent· Pro shop attendant (seller)· Housekeeping

أماكن العمل: القاهرة

المرتب: على حسب كل وظيفة والخبرة.

لينك التسجيل: على الراغبين في التقدم للوظائف الدخول على اللينك التالي:

https://forms.office.com/r/BxaXsjyCHg