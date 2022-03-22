وظائف جديدة لـ«الشباب والرياضة».. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

كشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن تفاصيل عدد من الوظائف المتاحة في شركات الأريج للأغذية الصحية، وتاي شوب للإيشارب، وبيت الجملة، في مناطق محددة.

وظائف شركة الأريج للأغذية

أوضحت شركة الأريج عن حاجتها لشغل وظائف وهي مندوب مبيعات تجزئة «مؤهل متوسط»، سائق رخصة مهنية «إجادة القراءة والكتابة»، للعمل في مدينة 6 أكتوبر، شرط أن يكون الحد الأقصى للسن 40 عاما، خبرة سنة، الانتهاء من أداء الخدمة العسكرية، ليتقاضى مندوب مبيعات راتب من 3000 إلى 4000 حسب الخبرة + عمولة تصل إلى 4000، أما سائق فيتقاضى 3000 + عمولة مجزية، يوم إجازة، تأمين طبي، وتأمين اجتماعي على أن يكون التقديم للوظيفة، يرجى ملء الاستمارة، كما يمكنك التقديم على الوظائف بالدخول هنـــا .

وظائف «تاي شوب» للإيشارب وشركة بيت الجملة

كما أعلنت الشباب والرياضة الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب (الإدارة العامة للمشروعات) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة تاي شوب للإيشارب، وجاءت تفاصيل الوظائف كالتالي:

- التقديم يجرى على عنوان قطعه 9492 شارع هدى شعرواي، متفرع من شارع كريم بنونة من ش9 - المقطم، وذلك يوم الخميس المقبل، الموافق 24 مارس 2022 من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 2 مساء.

- الوظيفة المتاحة: موظف مبيعات يكون مسئول مبيعات داخل الفرع بأماكن مدينه نصر - جنينه مول - طيبة مول - عباس العقاد - روكسي، شرط أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل متوسط أو مؤهل عالي، خبرة أو دون خبرة، الحد الأقصى للسن 30 عاما، والتفرغ التام.

- الراتب 2600 + عمولة، بدل مواصلات لبعض الفروع.

- عدد ساعات العمل 9 ساعات، عدد يوم إجازة في الأسبوع، وترقيات للمتميزين، وللتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد.

- وظائف شركة بيت الجملة.

كما أعلنت الشباب والرياضة عن حاجة شركة بيت الجملة، لعدد من الوظائف ويكون التقديم على عنوان 240 عمارات الشباب التجمع الثالث، ميدان أربيلا أمام فيوتشر، يوم الأحد الموافق 27 مارس 2022، من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 5 مساء.

وتضمنت الوظائف المطلوبة: أخصائي مشتريات، أخصائي تسويق، منسق ممرات، شيف أجبان، بائع لحوم مجمدة، مندوب توصيل - دليفري، فرد - مشرف أمن، وكاشير.

ونوهت الشركة بأن جميع المؤهلات «متوسط - فوق متوسط - عالي» يحق لهم التقديم، وأن يكون الحد الأقصى للسن 35 عاما، «منسق ممرات - شيف أجبان - بائع لحوم مجمدة - دليفري»، الحد الأقصى للسن 40 عاما، «فرد - مشرف أمن - كاشير»، وموقف واضح من التجنيد والتأمين.

ويحق للموظف الحصول على الراتب حسب كل وظيفة والخبرة من 2500 إلى 3500، بدل انتقال لبعض الفروع، عمولة ثابتة على كل أوردر لوظيفة موصل طلبات - دليفري، حوافز شهرية «تارجيت»، عدد ساعات العمل 9 ساعات، يوم إجازة في الأسبوع، وفرص للترقي، وللتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد.