روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى وقف ضخ الأسلحة للجيش الأوكراني

دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة إلى وقف ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا، وذلك عقب إرسال واشنطن بعض معدات الدفاع الجوي السوفيتية الصنع التي حصلت عليها سرا قبل عقود، لتعزيز تسليح الجيش الأوكراني في سعيه لصد الهجمات الجوية والصاروخية الروسية، وفق ما ذكرت صحيفة «ذا وول ستريت جورنال الأمريكية» ونقله موقع «سكاي نيوز عربية».

تضارب أعداد قتلي روسيا في حرب أوكرانيا

وكانت تقارير صحفية روسية، تحدّثت عن مقتل نحو 10 آلاف جندي روسي منذ بداية العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، قبل أن يحذف الموقع الإخباري الإحصائية، وذلك بسبب التضارب الهائل في الأعداد بينه وبين ما صرحت به وزارة الدفاع الروسية عن مقتل نحو 500 جندي فقط.