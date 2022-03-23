لافروف: نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية أمر غير مربح لواشنطن

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم، إن سرعة انتهاء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وتكللها بالنجاح ليس بالأمر المربح بالنسبة للولايات المتحدة، مؤكدا في الوقت نفسه ما سبق وردده عن أن واشنطن تعرقل المفاوضات وتضغط على أوكرانيا لعدم القبول حتى بالحد الأدنى من المطالب الروسية.

وزير الخارجية الروسي: الأمريكيون يمسكون كييف من يديها

وقال وزير الخارجية الروسية، خلال لقائه صباح اليوم، بطلاب ومدرسي معهد العلاقات الدولية في روسيا: «من الصعب التخلص من انطباعنا بأن الزملاء الأمريكيين يمسكون كييف من يديها، حيث يرى الأمريكيون أنه من غير المربح أن تنتهي المفاوضات الروسية الأوكرانية سريعا ويعولون على مواصلة إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط».

وأضاف لافروف أن تصريحات استفزازية سُمعت من العواصم الغربية بأن مقاتلات ميج السوفيتية من أوروبا الشرقية ومنظومات ستينجر الأمريكية تم تسليمها إلى أوكرانيا، مؤكدا أن هذا يمثل تهديدا وخطرا صارخا لأن هذه الأسلحة قد تنتشر في جميع أنحاء أوروبا.

وتابع وزير الخارجية الروسي، أنه على ما يبدو أن الغرب والولايات المتحدة يريدون إبقاءنا في حالة صراع لأطول فترة ممكنة، مضيفا: «حسنًا فنحن لدينا الصحة والخبرة والروح والإرادة».

لافروف: الغرب يحاول ردع أي منافس

وتابع وزير الخارجية الروسي أنه لم يعد لديه شكوك في أن إحدى القواعد التي يحاول الغرب تطبيقها الآن هي ردع أي منافس، مشيرا إلى أنه الآن يدور الحديث عن روسيا، والصين تأتي لاحقا، ويكمن هدف نموذج النظام العالمي هذا في إحياء العالم أحادي القطب بالكامل.

وشدد لافروف على أن هدف الغرب هو ردع روسيا وأي دولة أخرى تمارس السياسات الخارجية المستقلة، معتبرا أن حلف الناتو اختار أوكرانيا كآلية لقمع استقلالية روسيا.