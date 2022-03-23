سقوط ضحايا داخل الأراضي الروسية لأول مرة إثر قذيفة أطلقتها أوكرانيا

أعلنت سلطات مقاطعة بيلغورود الواقعة جنوب غرب روسيا، إصابة عدد من الأشخاص نتيجة سقوط قذيفة أطلقت من الأراضي الأوكرانية على إحدى قرى المقاطعة، وذلك في أول نبأ معلن عن وقوع إصابات داخل الأراضي الروسية بسبب سقوط قذيفة من الجانب الأوكراني، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي دخلت يومها الثامن والعشرين اليوم.

حاكم مقاطعة بيلغورود: تعرضنا للقصف من أراضي أوكرانيا

وقال حاكم المقاطعة، فياتشيسلاف غلادكوف، على قناته الرسمية في تطبيق تيليجرام: «وقعت حالة طارئة.. تعرضنا للقصف من أراضي أوكرانيا، وانفجرت قذيفة في قرية، وهناك عدد من الجرحى يتلقون حاليا الرعاية الصحية المطلوبة، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وكشف حاكم المقاطعة الروسية عن أن سلطات المقاطعة أعلنت حالة الطوارئ في قريتي جورافليوفكا ونيخوتييفكا، لضمان أمن المواطنين، وتعهد في الوقت بكشف المزيد من التفاصيل لاحقا عن حالة المصابين.

وقوع ضحايا داخل الأراضي الروسية

وهذه هي المرة الأولى تقريبا التي يتم فيها الإعلان عن وقوع إصابات داخل الأراضي الروسية، جراء سقوط قذيفة من الأراضي الأوكرانية، منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وكان قد تم الإعلان قبل نحو أسبوعين عن اعتراض وإسقاط صاروخ، تم إطلاقه من الأراضي الأوكرانية، على أحد المطارات العسكرية داخل الأراضي الروسية، لكن دون تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية.

وقبلها تم الإعلان عن سقوط 14 قذيفة أوكرانية على مقاطعة روستوف الروسية، بالتزامن مع انطلاق العملية العسكرية الروسية يوم 24 فبراير، إلا أنه لم يتم الإعلان وقتها عن تسجيل أي إصابات جراء هذه القذائف.