رئيس «الأورمان»: جهزنا 350 ألف «كرتونة» بمساعدة التجار الشرفاء

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الإعلام الإيجابي في مصر جعل كل إنسان مصري يشعر بأخيه الإنسان في مصر، مؤكدًا أنه جرى عمل أكثر من 350 ألف كرتونة بمساعدة التجار الشرفاء، مبينًا أنه جرى إحضار آلاف الأطنان في كل المحافظات، متابعًا: «أكثر من عشرات الآلاف من الكراتين موجودة في المحافظات وفيها لحوم، وشعب مصر عمره ما هيدور على حاجة ومش هيلاقيها بإذن الله».

جهود وزارة التضامن بالتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني

وأضاف «شعبان»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع مساء اليوم الأربعاء، على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تعقد اجتماعات دقيقة مع مختلف الأفراد من أجل تجميع قاعدة بيانات للمواطنين الأكثر احتياجًا بالتنسيق مع جميعات المجتمع المدني من أجل وصول الدعم لمستحقيه، وعدم ازدواج المساعدة، مبينًا أن الأسر الأكثر احتياجًا خاصة الأرامل سيجدون كل السلع التي يحتاجونها.

جهود الدولة لرعاية الأسر الأكثر احتياجًا

وحرصت الدولة المصرية على إنشاء معرض أهلا رمضان قبل أيام من بدء شهر رمضان الكريم من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجًا، كما قدمت مبادرة حياة كريمة بتقديم عدة كراتين للفئات المحتاجة في مختلف المحافظات، وتشمل الكرتونة السلع الأساسية التي تحتاجها الأسر لسد جوعها في شهر رمضان الكريم.