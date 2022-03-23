ضبط متهم بالنصب على 10 أشخاص في 6 محافظات: «خدعهم بفرص عمل في الخارج»

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في القبض على متهم بالنصب على 10 أشخاص في 6 محافظات، من خلال إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم بالخارج، وذلك عبر مواقع التواصل الأجتماعي.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، قيام أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» ومقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم بالخارج، ثم استدراج ضحاياه والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءات السفر.

وبلغ عدد الوقائع المحرر بها محاضر 10 وقائع، بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الغربية – المنيا – أسوان – الدقهلية – الشرقية).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الشرقية، جرى استهداف المتهم وضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول وبفحصه فنياً تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الوقائع المشار إليها، وبمواجهته أقر بارتكابها بقصد النصب على ضحاياه والتحصل منهم على مبالغ مالية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.