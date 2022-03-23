عاجل.. مصرع طفل مجهول الهوية صدمته سيارة في الغربية.. وفرار قائدها

لقي طفل في قرية «مسهلة» التابعة لمركز «السنطة» في محافظة الغربية، مصرعه أسفل عجلات سيارة مسرعة، فر قائدها هاربا، وتم نقله إلى مستشفى «السنطة» العام، والتحفظ على الجثة إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها.

إخطار بالواقعة لمديرية الأمن

وتلقى اللواء هاني عويس مدير، أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يتضمن ورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى «السنطة» العام، بوصول طفل مجهول الهوية، عمره يبلغ من العمر 10 سنوات، مصابا بكسور وجروح متفرقة في الجسد، وتوفى فور وصوله إلى المستشفى، وتم التحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى «السنطة» العام.

تحريات المباحث

على الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ، وتبين أن الطفل مجهول الهوية، مرتديا ملابسه كاملة، ويبلغ من العمر نحو 10 سنوات بعد أن دهسه سيارة.

وكشفت التحريات عن أنه أصيب في حادث سير، بعد أن صدمته سيارة كانت تسير بسرعة جنونية على طريق «السنطة- زفتى»، وتبين أنها مجهولة الهوية وفر قائدها هاربا، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها من أجل معرفة هوية الطفل، والسيارة الهاربة، وضبط قائدها، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، وكشف هوية السيارة، وتفريغ كاميرات المراقبة في مكان الحادث.