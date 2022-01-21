3 محافظين ووزراء يفتتحون المرحلة الثانية لمستشفى سرطان الأطفال بالأقصر

تستقبل محافظة الأقصر، صباح غد، السبت، عددا من الوزراء والمحافظين، للمشاركة في افتتاح المرحلة الثانية من مستشفى سرطان الأطفال بالصعيد، داخل مدينة طيبة شمال محافظة الأقصر، والتي تضم عددا من القيادات الخارجية، وقسما للطوارئ، لتكون في استقبال المرضى من الأطفال من كافة المحافظات، سواء من داخل الصعيد أو من خارجه.

3 محافظين ووزراء في افتتاح المستشفى

وبحسب مصدر موثوق، فمن المقرر مشاركة كلٍ من وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير، ووزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، وعدد من المحافظين، من أبرزهم محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، ومحافظ قنا اللواء أشرف الداودي، ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، فضلا على عدد من الشخصيات الهامة من التنفيذيين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

تفاصيل المرحلة الثانية للمستشفى

من جانبه، أوضح محمود فؤاد، المدير التنفيذي لشفاء الأورمان، أن تفاصيل المرحلة الثانية من مستشفى شفاء الأورمان سرطان الأطفال لعلاج الأورام مجانًا، تضم عيادات خارجية وطوارئ، كما تضم غرف عمليات وغرف إقامة، وغرف العلاج الكيميائي، وجميعها مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية العالمية لعلاج الأورام السرطانية، حيث يتم العلاج وفق أحدث الأساليب والتقنيات للحصول على أفضل نتائج، مع تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

افتتاح المرحلة الأولى

وتابع المدير التنفيذي لشفاء الأورمان، في تصريحات صحفية، أنه تم افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى سرطان الأطفال كأول مستشفى متخصص لعلاج سرطان الأطفال، في فبراير من عام 2021، في حفل كبير بحضور نجوم الفن والسياسة والرياضة وعدد من رجال الأعمال، مؤكدًا على محاولة الجميع مسابقة الزمن لتحقيق أفضل النتائج لخدمة جميع المرضى.