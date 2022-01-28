وفاة أب وابنيه داخل منزلهم وإصابة طفلة أخرى في ظروف غامضة بالمنوفية

شهدت قرية صفط جدام التابعة لمركز تلا في محافظة المنوفية، وفاة شخص واثنين من أبنائه، داخل منزلهم بالقرية، وعلى الفور انتفلت قوات الشرطة إلى مكان الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.

مصرع 3 من أسرة واحدة

وأكدت مصادر طبية، أن مستشفى تلا المركزي استقبل طفلة أخرى مصابة، وجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، مؤكدة أن حالتها الطبية غير مستقرة، دون التعرف على أسباب وفاة الثلاثة وإصابة طفلة أخرى حتى الآن.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بوفاة «ع. ح» 30 عاما، و«ي. ع» 4 أعوام، و«أ.ع» 7 أعوام، وإصابة طفلة أخرى، بدائرة مركز الشرطة، بقرية صفط جدام، وجرى تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الجثمان، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيق في الواقعة.