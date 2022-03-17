افتتاح أول منفذ بيع دائم يوفر فرص عمل لذوي الهمم في دمياط

افتتحت جمعية «رعاية منار السبيل» اليوم الخميس، أول منفذ بيع دائم لمشروع قادرون الذي يهدف لتنمية مهارات ذوي الهمم بدمياط، ويمثل مصدر رزق للعاملين به من ذوى الهمم حيث يتم شراء الخضر والفاكهة بسعر الجملة وتعبئتها وتغليفها.

شهد الافتتاح المحاسب تامر فايد، رئيس مجلس إدارة الجمعية، وحسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن بدمياط، وايفلين متى بطرس عضو مجلس النواب وأحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، والمهندس سامي الجحر رئيس مجلس إدارة المجمع الاسلامي الخيري بالسناينة و عماد عوض رئيس جمعية البر والتقوى المصرية.

«قادرون» يساهم فى دمج ذوى الهمم فى سوق العمل

وقال «عبد الغفار» إن قادرون من المشروعات البارزة التى تساهم فى دمج ذوى الهمم فى سوق العمل ويقع تحت شرف إشراف مديرية التضامن الاجتماعى.

ودعا أهالى المحافظة و قوى المجتمع المدني لدعم المشروع والتسويق له ولأهدافه والشراء من منفذ البيع تشجيعا لذوى الهمم وخاصة وان المشروع أصبح امرا واقعا من خلال إفتتاح منفذ بيع حيث تتواجد المنتجات طوال ايام الاسبوع ولم يعد قاصرا على يوم الخميس كما تم توفير ثلاجات وفريزر لحفظ الخضروات والفاكهة.

قادرون فكرة مشروع إستهدف تنمية مهارات ذوى الهمم

من جانبه قال المحاسب تامر فايد رئيس الجمعية، إنه أطلق مشروع "قادرون" والذى بدأ بفكرة بسيطة إستهدفت تنمية مهارات ذوى الهمم ، و تحويلهم لطاقة إنتاجية تخدم المجتمع وتدمجهم به فضلا عن انه يمثل دخلا لهم.

وأكد فايد أن قادرون يضم 20 شابا وفتاة من ذوى الهمم من سن 18: 32 عاما تم تأهيلهم للاعتماد على أنفسهم واكتساب الثقة بالنفس لفترات تتراوح من 3 و6 شهور بعدها يصبح الشاب جاهز لسوق العمل والتعامل مع باقى أفراد المجتمع.