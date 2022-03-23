وزيرة التضامن: إعداد قاعدة بيانات وبطاقات «ميزة» للرائدات الاجتماعيات

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه جرى إعداد قاعدة بيانات وبطاقات «ميزة» للرائدات الاجتماعيات، موضحة أن المكافآت الخاصة بهن ستكون بشكل مركزي، إذ تعد الرائدة من إحدى القيادات النسائية المتطوعة القادرة على التأثير في الفئات المستهدفة، إلى جانب أنها من القادة المؤثرين على كل خطط التنمية من خلال تعاملها المباشر مع تلك الفئات.

143 ألف فتاة تقدمت لوظيفة الرائدات

وأوضحت وزيرة التضامن، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن عدد السيدات المتقدمات لإعلان وظائف الرائدات بلغ 143 ألفا، بمكافأة تتراوح بين 900 و1300 جنيه، مشيرة إلى عمل فلترة أولى وثانية ووصل عددهن إلى 34 ألفا، وجرى عمل مقابلات لهن سيجرى اختيار نصفهن، وعمل لجان محلية للاختيار النهائي للرائدات آخر شهر مارس الجاري.

شروط التقدم للعمل كرائدة ريفية

وأكدت التضامن على الموقع الرسمي لها شروط التقدم للعمل كرائدة ريفية، كالتالي:

- يشترط أن تكون الرائدة المجتمعية من المجتمع المحلي الذي تعمل به.

- ألا يقل السن عن 21 عاما.

- تتمتع الرائدة بشخصية قيادية.

- أن تكون حاصلة على مؤهل متوسط على الأقل.

- أن تكون حسنة السير والسلوك، كما تتمع بسمعة طيبة داخل مجتمعها.

- تتعهد الرائدة الريفية بالحفاظ على سرية المعلومات الشخصية.

- أن تكون لائقة طبيا.

- اجتياز الاختبار أمام اللجنة.

- بحث الحالة من قبل الوحدة الاجتماعية.

- الموافقة بعد انطباق الشروط​.

جدير بالذكر، أن وزارة التضامن تستعين بالرائدات لبث رسائل برنامج وعي، الذي يعمل على تشكيل الوعي الإيجابي تجاه 12 قضية مجتمعية، وهي التمكين الاقتصادي، صحة الأم والطفل، والتعليم ومحو الأمية، التربية الوالدية الإيجابية، والهجرة غير الشرعية، الاكتشاف المبكر للإعاقة، الزيادة السكانية، زواج الأطفال، النظافة والصحة العامة، ختان الإناث، مكافحة المخدرات، والمواطنة.