الحوار الوطني للتغيرات المناخية ينطلق السبت المقبل

ينطلق السبت المقبل من مدينة شرم الشيخ، فعاليات الحوار الوطني حول العمل المناخي والذي يهدف لإشراك الجمهور في خطط البلاد للتخفيف من آثار تغير المناخ COP27 بشرم الشيخ.

ملامح وأهداف الحوار الوطني

- يستفيد الحوار من رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، الذي سيعقد في شرم الشيخ في نوفمبر، لإطلاع الجمهور على التحديات الناتجة عن الظاهرة العالمية.

- الحوار هو عبارة عن حملات توعوية على مستوى 27 محافظة لتوعية جميع الفئات بقضية التغيرات المناخية.

أنشطة للشباب والنساء والأطفال في الحوار الوطني

- ضمن محاور تنفيذ الحوار الوطني مجموعة من الأنشطة للشباب والنساء والأطفال في مصر، بما في ذلك إطلاق أول برنامج تدريبي لطلاب الجامعات حول تغير المناخ، تحت مسمى رواد المناخ للتوعية بالتغيرات المناخية، بالإضافة إلى مسابقة العمل المناخي لطلاب المدارس والجامعات.

- يعرض الحوار لسبل توليد الطاقة الحيوية، والبيوجاز، والمباني الخضراء، والاقتصاد الأخضر، وترشيد استخدام المياه والطاقة، وتدوير المخلفات، والتوعية البيئية.

- يطرح الحوار خطط الإصحاح البيئي للمنشآت الصناعية وأهميتها في خفض الانبعاثات.

- تضم حملات التوعية جلسات بالنقابات والجامعات لتوعية الفئات الأكثر تأثيرًا بالمجتمع كجزء من الاستعداد لمؤتمر المناخ.

- يشارك في جلسات الحوار الوطني جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني لوضع خارطة الطريق للحوار.

- يقدم الحوار مجموعة من الرسائل التي تقدم معلومات أساسية ومبسطة للجمهور، إلى جانب العمل على تنظيم حوار وطني لتغير المناخ لمختلف الفئات سواء الشباب والمرأة والمجتمع المحلي والأطفال والنقابات العمالية والجامعات ورجال الدين والمستثمرين، بحيث يتم اجراء حوار وطني مع كل فئة، مما سيخلق دمج غير مسبوق لكافة أطياف المجتمع.

- يتضمن الحوار عدد من الآليات لإشراك المجتمع المصري بمختلف شرائحه في قضية تغير المناخ برفع الوعي بها، ومدى ارتباطها بجودة الحياة، والممارسات السلبية والإيجابية لمواجهتها، بهدف إتاحة حالة من النقاش والحوار حول موضوعات المناخ على المستوى الوطني، ما يساهم في المزيد من الالتزام الداخلي، وتوحيد الجهود لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وإعداد داخلي على مستوى الدولة للمجتمع كي يصبح شريكا في الجهود العالمية لمواجهة آثار تغير المناخ.