أمطار غزيرة ورياح في كفر الشيخ مع استمرار الدراسة بالمدارس

تعرضت محافظة كفر الشيخ لسقوط أمطار غزيرة ما أدى لغرق الشوارع في القرى التي تعاني طرقها من عدم الرصف أو تهدم الرصف، ما جعل المحافظة ترفع حالة الطوارئ لمواجهة تغيرات الطقس.

وأكد أحمد السماحي، المتحدث باسم محافظة كفر الشيخ، على استمرار الدراسة بالمدارس رغم سوء الطقس، مشيراً إلى أن محافظ الإقليم، جمال نور الدين، لم يصدر قرارات بشان تعطل الدراسة.

وأضاف السماحي في تصريحات خاصة إلى «الوطن»، أن المحافظة تعرضت لموجة من الرياح أعقبها سقوط أمطار وقرر المحافظ استمرار الدراسة بمدارس ومعاهد المحافظة، حيث إن سقوط الأمطار أدى لهدوء حركة الرياح .

طوارئ لمواجهة الطقس السيئ بكفر الشيخ

ورفعت غرفة العمليات الرئيسية بكفر الشيخ والغرف الفرعية بالوحدات المحلية على مستوى مراكز وقرى المحافظة، حالة الطوارئ القصوى لمواجهة تغيرات الطقس السيئ وهطول الأمطار، بينما شدد محافظ الأقليم، على ضرورة وسرعة رفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية وأمام المدارس والمعاهد الأزهرية والمستشفيات والمجمعات الحكومية والخدمية .

موقف حركة الصيد بكفر الشيخ عقب الطقس السيئ

بينما لم تعلن محافظة كفر الشيخ، حتى الآن موقف حركة الصيد ببحيرة وبوغاز البرلس وحركة الملاحة بالبحر الأبيض المتوسط، حيث خرج الصيادون أمس في رحلات صيد ببحيرة البرلس عقب تزودها بالوقود ومستلزمات الصيد، بينما لم يصدر أي قرار بوقف حركة الصيد حتى الآن.

وناشدت غرفة العمليات ومركز الأزمات بكفر الشيخ، المواطنين بعدم السير أسفل الأشجار أو بجوار الأعمدة والأسلاك الكهربائية تجنبا لوقوع حوادث.