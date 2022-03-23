وقف الصيد وحركة الملاحة البحرية بكفر الشيخ بسبب «نوة الفيضة»

أعلنت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، توقف الملاحة البحرية بمياه البحر المتوسط وبميناء الصيد بالبرلس، بدء من الساعة العاشرة صباح اليوم الأربعاء، نظرا لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج في البحر المتوسط لأكثر من مترين ونصف المتر، جراء نوة الفيضة، والمصحوبة برياح شديدة السرعة والأتربة والرمال.

متابعة حالة الطقس

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، في بيان له، باستمرار انعقاد غرف العمليات الرئيسية بديوان المحافظة، وكذلك داخل مجالس المدن لمتابعة حالة الطقس الذي تتعرض له المحافظة، والتعامل الفوري في حالة هطول الأمطار، أو حدوث تقلبات جوية على مدار اليوم.

طقس اليوم بارد

وأعلنت غرفة عمليات المحافظة، أن هيئة الأرصاد المصرية أعلنت استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على السواحل محافظات الغربية والإسكندرية ومطروح، ومناطق من شمال الوجه البحري يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا، كما تنشط الرياح ما قد يؤدي إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس، ووقف حركة الصيد.

تقرير حالة الطقس

كما ذكر البيان أن البلاد تتعرض اليوم لكتلة هوائية شديدة البرودة قادمة من أوروبا تؤثر على شمال البلاد، فيما تتكون السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الغربية يصاحبها سقوط الأمطار تكون متوسطة، ويصاحبها سقوط البرد في بعض الأحيان ويسمع لها «دوي الرعد».

وتتقدم الأمطار للداخل لتشمل الوجه البحري، كما تسود أجواء باردة نهارا على كافة الأنحاء شديدة البرودة ليلاً.