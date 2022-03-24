نادية عمارة: وعكة صحية سر غيابي عن الشاشة لعامل كامل

كشفت الداعية الإسلامية نادية عمارة، عن سبب تغيبها عن الشاشات خلال الفترة الأخيرة، إذ ذكرت أنها كانت تعاني من بعض المشكلات الصحية منذ عام، وأجرت العديد من الفحوصات ولم تعرف طبيعة ما تعانيه، الأمر الذي اضطرها مؤخرًا في الدخول لأحد المستشفيات بعد إصابتها بوعكة صحية شديدة، « كنت المفروض أخليني في المستشفى يومين، بس مكثت فيها 20 يوما من أجل إجراء كافة الفحوصات الطبية».

الأطباء أخبروها أنها تعاني من القولون العصبي

وأضافت «عمارة»، خلال حوارها في برنامج «معكم»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، والذي يُعرض على قناة «سي بي سي»، أن الأطباء أخبروها أنها تعاني من القولون العصبي، فضلًا عن ارتفاع درجة حرارتها باستمرار، «أنا عصبية جدا وأحيانا أواجه صعوبة شديدة في تقديم البرنامج ولكني أحرص على الحفاظ على ذلك بسبب إحساسي بالمسرولية اتجاه الجمهور»، إذ أن الالتقاء بمشاهديها على الهواء بمثابة روحها.

لقاء جمهوري على الهواء أمر يسعدني

وتابعت نادية عمارة: « لقاء جمهوري على الهواء أمر يسعدني للغاية، وغيابي عنهم أمر صعب للغاية»، موضحة أنها كانت حريصة كل الحرص على الظهور الدائم، مهما كانت الظروف، «أنا متعودة أجهز الحلقة بنفسي، وفي مرة من المرات أغمى عليا وبعدين طلعوني على قسم الطوارئ، والدكاترة شافوني واخدت أدوية واتبعت نصائح الدكاترة، وكنت بعاني من عدم اتزان، والألم في أماكن مختلفة في الجسم، وارتفاع في درجات الحرارة وكلها تراكمات لأنواع مختلفة من الألم».