حكاية فيلم لنادية الجندي وعادل إمام.. رفعوه من السينما بعد أسبوع فقط

تحتفل اليوم الفنانة نادية الجندي بعيد ميلادها الـ 76، فهي من مواليد 24 مارس 1946، أحبت الفن منذ صغرها كما شاركت على مدار مشوارها الفني في مئات الأعمال الفنية التي تعد علامة بارزة في السينما والدراما المصرية.

قصة فيلم خمسة باب

ومن بين الأعمال السينمائية التي قدمتها نادية الجندي خلال مشوارها الفني فيلم «خمسة باب» برفقة الفنان الكبير عادل إمام، والفنان فؤاد المهندس، ولكنه أثار الجدل أثناء عرضه في السينمات وتم رفعه من دور العرض السينمائية بعد أسبوع واحد من طرحه.

فيلم «خمسة باب» رفع من السينمات ظلما

وأشارت «الجندي» خلال مؤتمر صحفي سابق إلى أن فيلم «خمسة باب» رفع من دور العرض السينمائية ظلمًا وأن أحداثه كانت تدور في إطار كوميدي ولا يمس الدولة كما روج البعض، كما أنه لا يتعرض لأي أمر سلبي يخص الدولة.

وأضافت أن اللجنة التي أشرفت على الفيلم بعد سحبه أوضحت أنه لا يحتوي على كل ما روج إليه البعض، وأنه سوف يعرض مرة أخرى وهذا ما لم يحدث، حتى بعد لجوئهم إلى المحاكم لمدة 8 سنوات، قائلة: «كنت حزينة جدا وفكرت مكملش فن».

نادية الجندي تعلق على رفع خمسة باب من السينمات

وتابعت نادية الجندي خلال المؤتمر الصحفي: «كانت عملية مدبرة واللي أعاد الفيلم فاروق حسني الذي أكن له كل التقدير، أثبتوا أنها عملية مدبرة، حصل لي وقتها نوع من الإحباط مش قادرة أقف أمام كاميرا، وكان المخرج أشرف فهمي عايزني أعمل (الخادمة) حسيت إني اتهزيت مش قادرة على العطاء، قالي أنت مش فيلم واحد أنت أفلام وأعمال واستمرارية، نزلني وعملت الفيلم وانا من جوة مجروحة، ونجح الخادمة، وكسر الدنيا وعمل إيرادات، وخدت فيه جوايز 12 جايزة عشان أثبت لهم أني مش فيلم، وانهم مشالوش نادية الجندي من التاريخ».