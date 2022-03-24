مصرع تلميذ وعامل في حادثين مختلفين بسوهاج

لقى طفل مصرعه، اليوم الخميس، إثر اصطدام قطار به في مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بوقوع حادث بمركز المنشاة، إذ أنه في أثناء عبور «كيرلس»، 9 سنوات، تلميذ، مقيم بدائرة المركز، شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة اصطدم به القطار، ما نتج عنه وفاته، وأفاد والده «شكري ن»، 39 سنة، نجار، مقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم، ونفى الشبهة الجنائية.

مصرع عامل في حادث تصادم

في سياق آخر، شهدت دائرة مركز طما، شمال المحافظة، وصول «محمود»، 17 سنة، عامل، مقيم بدائرة مركز طما، إلى المستشفى المركزي مصابا بنزيف في الأذن وكسر بعظام القدم اليسرى وسحجات بالوجه، وتوفي في أثناء تقديم الإسعافات اللازمة له.

وأفاد والده «محمد ح»، 56 سنة، عامل، مقيم بذات الناحية بأنه في أثناء قيادة نجله المذكور دراجته البخارية اصطدمت به السيارة «ربع نقل» قيادة «رأفت ا»، 59 سنة، سائق، مقيم بدائرة المركز ما نتج عنه وفاته واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث، ومن جانبه، أكد قائد السيارة مضمون ما تقدم، مضيفا أنه فوجئ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي حاد، أدى إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير المحضر اللازم، وتم إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.