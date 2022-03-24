اليوم.. آخر فرصة لالتحاق الطلاب العائدين من أوكرانيا بالجامعات المصرية

تنتهى وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم من تلقي أوراق طلبات تحويل الطلاب العائدين من أوكرانيا، والراغبين فى استكمال الدراسة بالجامعات الأهلية والخاصة المصرية، وداخل مقر وزارة الهجرة، بمنطقة المهندسين.

وكشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن أن آخر موعد لتلقي أوراق طلبات التحويل، للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، والراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة المصرية، الخميس الموافق 24 مارس الجاري، وذلك وفقا للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ونوهت وزيرة الهجرة، فى بيان لها، أنه يشترط لتقديم طلبات التحويل بمقر الوزارة، تسجيل الطالب في الاستمارة الموحدة الإلكترونية، وملء كافة البيانات المطلوبة، من خلال هذا الرابط.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل تقديم أوراق طلبات التحويل للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، وفقا لبيانات سابقة لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

شروط تقديم طلبات التحويل

يشترط لتقديم أوراق طلبات التحويل، واستكمال الدراسة في مصر، ألا تقل مدة الدراسة بالجامعة المحول إليها في مصر عن عام دراسي كامل، كما يشترط أن يكون الطالب من بين الطلاب المقيدين بالعام الجامعي 2021 - 2022 فقط، ويجب أن يكون لدى الطالب شهادة قيد من الجامعة بأوكرانيا.

المستندات المطلوبة لتقديم طلبات التحويل

تتمثل المستندات المطلوبة لتقديم طلب تحويل لاستكمال الدراسة فى الجامعات الأهلية والخاصة المصرية، فى: «صورة شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة لها، إثبات الإقامة الفعلية قبل 24 فبراير الماضي، صورة الرقم القومي، طلب التحويل».