طقس اليوم ..بَرد وأمطار وانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء

كشف الدكتور محمد فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ملامح طقس اليوم الخميس، مشيرا إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى شمال ووسط الصعيد ويكون الطقس معتدل جنوبًا.

وأضاف في تقرير يرصد التقلبات المناخية وتأثيرها على الزراعات القائمة، أن السحب تتشكل على مناطق من شمال الجمهورية يصاحبها هطول للأمطار على مدن الساحل الشمالي، وشمال الدلتا وشمال سيناء وتكون غزيرة ومصحوبة بالرعد وهطول البَرَد أحيانًا، وتمتد لمناطق متفرقة من وسط الدلتا، وقد تمتد لأجزاء من القاهرة وجنوب الدلتا، وتكون الأجواء مشمسة على شمال وجنوب الصعيد، أما عن الرياح فتكون نشطة إجمالًا، وقوية على مدن الساحل الشمالي وجنوب سيناء، ومثيرة للرمال بشمال سيناء.

توقف ري القمح والرش وتأجيل زراعة محاصيل العروة الصيفية

وعن التوصيات الزراعية أكد ضرورة توقف ري القمح والرش اليوم وتأجيل زراعة محاصيل العروة الصيفية، لافتًا إلى أن هذه الأجواء الباردة سوف تتحول لأجواء دافئة أو حارة بعد أيام قليلة الأمر الذي يتسبب في مشاكل كثيرة لأشجار الفاكهة في مرحلة التزهير والأخصاب وبالتحديد أشجار المانجو والزيتون والعنب والتفاح والبرقوق والكمثرى والنخيل.

وأوصى فهيم بضرورة رش سلفات الماغنسيوم على أشجار المانجو بمعدل 50 جم لكل 100 لتر ماء والرش بالأسمدة الورقية خلال الساعات الأولى من النهار حين تكون الثغور التنفسية مفتوحة وإضافة المادة الناشرة لمحلول الرش لتؤدي لزيادة سطح التلامس بين المحلول وسطح الأوراق، مع إضافة اليوريا بمعدل 50 جم لكل 100 لتر ماء للأسمدة الورقية لتساعد على تأكيد وسهولة الامتصاص كما أنه يجب عدم إجراء عملية التسميد بالرش في الأيام الممطرة.

نصائح هامة لتلقيح أشجار النخيل

ولفت إلى أن تلقيح النخيل يحتاج لتكييس السوباطات والأصناف الأكثر تأثراً مع الاهتمام بمصدر حبوب اللقاح والتكييس والتسميد بالبورون والفسفور والكالسيوم واختيار موعد التلقيح أيام الدفء على أن يكون صباحاً وعدم استخدام حبوب لقاح تم تخزينها يغلب عليها انخفاض في الحيوية ويجب خلطها لحبوب لقاح حديثة وأن تستخدم في الأصناف سهله التلقيح.