إصابة 4 أشخاص في حادثي سير على طريقي بياض وسمسطا ببني سويف

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة، اليوم الخميس، في حادثي سير على طرق محافظة بني سويف، الأول إثر تصادم سيارتين ملاكي ببعضهما أمام معهد العلوم الإدارية بالمنطقة الصناعية بياض العرب شرق النيل، والثاني إثر تصادم دراجتين ناريتين بطريق المحمودية بمركز سمسطا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفيي بني سويف الجامعي وسمسطا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

إصابة إثنين في حادث تصادم سيارتين ملاكي

في الحادث الأول، تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي ببعضهما أمام معهد العلوم الإدارية بشرق النيل بالمنطقة الصناعية، ما أسفر عن إصابة اثنين وجرى نقلهما إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

واستقبل مستشفى بني سويف الجامعي، «ياسر أحمد عبد العظيم»، 30 عاما، مقيم بني سليمان بمركز بني سويف، مصاب بجروح في الوجه وفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، و«أحمد شعبان فكري»، 30 عاما، مقيم قرية بني سليمان، ومصابا بجرح في الرأس حوالي 15 سم، وجارٍ تقديم العلاج والإسعافات الأولية اللازمة لهما.

إصابة إثنين في حادث تصادم دراجتين ناريتين

وفي الحادث الثاني، أصيب اثنين إثر تصادم دراجتين ناريتين ببعضهما بطريق المحمودية بمركز سمسطا، وجرى نقلهما لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة بالمستشفى المركزي، حيث تبيّن أنّهما «حمدي عبدالتواب زكي»، 35 عاما، مقيم قرية المحمودية بمركز سمسطا، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر مع اشتباه خلع بالكتف الأيسر، و«خالد زكي كامل»، 17 عاما، مقيم سمسطا، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر، وجرى تقديم العلاج والإسعافات الأولية اللازمة لهما، وتم التصريح بخروجها عقب استقرار حالتهما والاطمئنان عليهما.