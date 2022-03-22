آخر أخبار روسيا وأوكرانيا.. 300 ألف شخص في «خيرسون» يواجهون كارثة

في تطور جديد بشأن آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، أعلن «الكرملين» أن المفاوضات الجارية مع أوكرانيا، بشأن حل الأزمة الراهنة على الأرض ليست جوهرية بدرجة كافية، وذكر ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية: «نريد أن نرى مفاوضات أكثر نشاطا، وجوهرية بدرجة أكبر».

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في وقت سابق، إنه مستعد لتقديم بعض التنازلات خلال المفاوضات مع روسيا، ولكنه اشترط في الوقت ذاته إجراء استفتاء شعبي، وإجراء لقاء مباشر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

الرئيس الأوكراني: مستعد لتقديم بعض التنازلات خلال المفاوضات مع روسيا

وبشأن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، أن روسيا ترفض فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين.

وأضافت وزارة الخارجية الأوكرانية، أن 300 ألف شخص في مدينة خيرسون يواجهون كارثة إنسانية، مشيرة إلى أن الإمدادات الغذائية والطبية في خيرسون توشك على النفاد.

في السياق، قال أوليكسي أريستوفيتش، مستشار الرئيس الأوكراني، إن السيطرة على العاصمة الأوكرانية كييف من الأولويات الرئيسية لروسيا، منوها بأن محاولة القيام بذلك في الوقت الحالي تعد انتحارا.

أوكرانيا: السيطرة على كييف من الأولويات الرئيسية لروسيا

وأشار مستشار الرئيس الأوكراني، إلى أن الأعمال العدائية الفعلية بين أوكرانيا وروسيا يمكن أن تنتهي في غضون ما بين 15 و21 يوما.

فيما أعلنت القوات الأوكرانية استعادة السيطرة على إحدى ضواحي كييف ذات الأهمية الاستراتيجية صباح اليوم.

البنتاجون: المجال الجوي فوق أوكرانيا متنازع عليه

فى المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن المجال الجوي فوق أوكرانيا متنازع عليه، وسلاح الجو الروسي عاجز عن السيطرة عليه، مشيرا إلى أنه لا يمكن القول حتى الآن إن العاصمة الأوكرانية كييف محاصرة، مضيفا أن موسكو مضطرة إلى سحب جزء من قواتها المنتشرة خارج روسيا وتحديدا من سوريا.