9 فوائد لشهادة «طلعت حرب» في بنك مصر.. تبدأ من 1000 جنيه

يواصل بنك مصر في جميع فروعه بمحافظات ومدن الجمهورية، استقبال المواطنين الراغبين في معرفة كل ما يتعلق عن شهادة «طلعت حرب» الجديدة، والتي جرى إصدارها خلال اليومين الماضيين، بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بإصدار شهادة جديدة ذات فائدة تصل إلى 18%.

وشهادة «طلعت حرب» هي إحدى شهادات الأنظمة الإدخارية بـ بنك مصر، وتتميز بمعدل عائد ثابث طوال مدة الاحتفاظ بها، وفي ظل الخدمات المتعددة التي تقدمها «الوطن» لقرائها ومتابعيها، نستعرض الفوائد التي يمكن أن يحصل عليها المواطنين من الشهادة الجديدة.

فؤائد شهادة «طلعت حرب» البنكية

- تتميز بعائد ثابت 18% طوال فترة الاحتفاظ بالشهادة.

- مدة الشهادة سنة كاملة، ويبدأ البنك صرف العائد بداية من الشهر الأول من تاريخ إصدارها.

- يتم احتساب المدة الادخارية للشهادة، في اليوم التالي من شرائها.

- يتيح البنك شراء الشهادة من أي فرع من فروعه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

- الشهادة تبدأ من فئة 1000 جنيه، وتصل إلى أي مبلغ يرغب فيه العميل.

- يصدر البنك الشهادات للأفراد الطبيعين والقصر بالولاية.

- يتيح بنك مصر لصاحب الشهادة، الحصول على قروض بضمانها.

- يتيح البنك لصاحب الشهادة الحصول على إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها.

- يتيح البنك لصاحب الشهادة، استردادها بعد مرور 6 أشهر كاملة على شرائها.

الأتربي: 30 مليار حجم شراء شهادة طلعت حرب حتى الآن

وفى السياق ذاته، أكد محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في تصريحات صحفية سابقة لـ«الوطن»، وصول حجم الشراء على شهادة «طلعت حرب» إلى 30 مليار جنيه، وذلك بسبب إقبال المواطنين على فروع البنك بجميع محافظات الجمهورية، مع توقعات بوصول مبلغ بيع الشهادات إلى نحو 40 مليار جنيه.