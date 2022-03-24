«مياه أسيوط» تنفذ ورشة سباكة وندوة لترشيد الاستهلاك بنادي «المهندسين»

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمياه بتنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية الهادفة والمتنوعة والتي جاء من بينها إقامة ورشة سباكة لتعليم المبادئ والأساسيات المعرفية للسباكة وعمل ندوة تعريفية بأهمية ترشيد استهلاك المياه وتعريفهم بكيفية تركيب القطع الموفرة في نادي نقابة المهندسين بأسيوط.

ترشيد المياه والحفاظ عليها ضمانا لدوامها

وأوضح اللواء أكان حرب المهندس هشام درة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أن فريق التوعية والمشاركة المجتمعية يواصل أنشطته التوعوية للدعوة إلى ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها ضمانا لدوامها واستمراريتها.

ونفذ الفريق التوعوي ورشة سباكة لتعليم الإصلاحات الأولية، والتي يمكن تطبيقها في المنزل للصنابير التي تقطر مياه فور تلفها، لعدم إهدار المياه دون الحاجة إليها، حتى يكون المواطن على معرفة بالأمور المختلفة المتعلقة بصيانة صنابير المنزل وتوصيلات المياه في بعض الأحيان التي ينتج عنها تسريبات للمياه.

ندوة توعوية عن مراحل المعالجة

كما قام مسئولي الفريق التوعوي والمشاركة المجتمعية بالتنسيق مع الكيميائيين بقطاع المعامل بالشركة، لتنفيذ ندوة توعوية عن مراحل معالجة المياه وتنقيتها، بداية من استقبالها من نهر النيل مرورًا بأحواض الترويق (المروقات) إلى أن تمر بعملية الترشيح بمراحلها المختلفة (المرشحات) ثم الاتجاه إلة الخزانات الأرضية التي تمر بخطة غسيل وتطهير وتعقيم دورية متصلة مع نقطة غسيل المروقات إلى أن تضخ المياه بالشبكات المغذية، الأمر الذي يحتم ضرورة الحفاظ على المياه وتوجيه استخدامها في تجاه الوجهة الصحيحة.

كيفية تركيب القطع الموفرة للمياه

كما حث الفريق التوعوي، المشاركين في الندوة، على ضرورة تركيب القطع الموفرة في صنابير المياه بمنازلهم والتي تعتمد على تقليل كمية المياه المتدفقة، عن طريق خلط كمية معينة من الهواء بالماء وبإعطاء نفس قوة الضغط دون أن تضعف قوة المياه، ولكن بنسبة توفير كبيرة في المياه، وتدريب المشاركين على كيفية تركيب القطع الموفرة بأنفسهم لترشيد استهلاكاتهم المنزلية اليومية.