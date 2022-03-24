أهالي قرية «البصراط» بالدقهلية يشيعون جثامين 3 أطفال.. سيارة نصف نقل أنهت حياتهم

شيع الآلاف من أهالي قرية «البصراط» مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، اليوم، جثامين 3 أطفال في جنازة جماعية، بعد أن لقوا مصرعهم في حادث بشع، إذ كان الأطفال الثلاثة يستقلون دراجتين ناريتين عندما اصطدمت رؤوسهم بألواح معدنية كانت موجودة أعلى سيارة نصف نقل «جامبو» على طريق ‏«البصراط - الجمالية البر الثاني»، ليسفر الحادث المؤسف عن وفاتهم وإصابة آخر وجرى نقله لمستشفى المنصورة الدولي لإسعافه، ‏وهروب السيارة من مكان الحادث.

تشييع جثامين 3 أطفال بقرية «البصراط» في جنازة جماعية

بداية الواقعة المؤلمة، عندما تلقى مأمور مركز شرطة المنزلة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم نتج عنه وفاة 3 أطفال كانوا يستقلون دراجتين ناريتين وإصابة رابع ويدعى ‎أحمد محمد شوقي بجروح خطيرة، ليتم نقلهم إلى مستشفى المنزلة المركزي.

وجرى إخطار النيابة العامة، وتحرير محضر بالواقعة، لتصرح بدفن جثامين الضحايا الثلاثة وهم: محمود محمد عبدالعزيز 15 عاما، ومحمد مستجير الغزاوي 16 عاما، وأيمن محمد عبده غربة 14 عاما، وجميعهم في المرحلة الإعدادية، ومقيمون بقرية «البصراط»، وتكثف المباحث من جهودها للقبض على المتسبب في الحادث.

واتشحت قرية «البصراط» بالسواد حزنا على رحيل الأطفال الثلاثة، إذ وقف عدد كبير منهم أمام مستشفى المنزلة المركزي، بينما تجمع بعض الأهالي في انتظار وصول الجثامين، وعقب تسلم الجثامين صلوا عليهم صلاة الجنازة، ثم انطلقوا بهم إلى مثواهم الأخير في جنازة جماعية، وسط حالة من الحزن الشديد، والبكاء الهستيري لأسر الضحايا.

الأهالي: الأطفال كانوا في طريق عودتهم من العمل

وأكد أهالي القرية أن الأطفال كانوا في طريق عودتهم من العمل في إحدى الورش الميكانيكية، وأثناء مرور سيارة ‏نصف نقل «جامبو» ‏محملة بكميات كبيرة من الأخشاب وبعض الألواح المعدنية «الألوميتال» التي تستخدم في خيم ‏الأفراح، اصطدمت رؤوسهم بالألواح المعدنية ما أدى إلى وفاتهم في الحال.