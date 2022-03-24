مصرع شخص وإصابة 16 أخرين بينهم 3 أطفال في حادث انقلاب سيارة بقنا

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 16 أخرون من بينهم 3 أطفال، اليوم الخميس، في انقلاب سيارة أجرة «ميكروباص» خط سيرها «قنا - البحر الأحمر»، على طريق «قنا - سفاجا» بالكيلو 67 الصحراوي، وبحسب مرفق إسعاف قنا، تم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف ونقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام.

وقال مصدر أمني، إن عجلة القيادة اختلت من يد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة، وجار تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.