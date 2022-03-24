مصرع شخص وإصابة 16 أخرين بينهم 3 أطفال في حادث انقلاب سيارة بقنا
كتب:
رجب آدم
11:14 ص | الخميس 24 مارس 2022
حادث
لقي شخص مصرعه فيما أصيب 16 أخرون من بينهم 3 أطفال، اليوم الخميس، في انقلاب سيارة أجرة «ميكروباص» خط سيرها «قنا - البحر الأحمر»، على طريق «قنا - سفاجا» بالكيلو 67 الصحراوي، وبحسب مرفق إسعاف قنا، تم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف ونقل الجثة والمصابين إلى مستشفى قنا العام.
وقال مصدر أمني، إن عجلة القيادة اختلت من يد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة، وجار تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.