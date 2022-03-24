الوزير يبحث التعاون في مجالات النقل مع وفد بنوك وشركات فرنسية

التقى الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل وفد من عدد من الشركات والبنوك الفرنسية يضم بنك سوسيتيه جنرال فرنسا وشركة ايجيس لأعمال الاستشارات الهندسية بالاضافة الى شركة ماتيير المتخصصة في تصميم وإنشاء الكباري المعدنية وفق أحدث نظم التكنولوجيا وذلك لبحث التعاون المشترك في كافة مجالات النقل وحضر اللقاء السيد /ميشيل اولدنبرج المستشار الاقتصادي للسفارة الفرنسية بالقاهرة والمهندس مصطفى أبو المكارم رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات هيئة الانفاق ووزارة النقل.

في بداية اللقاء أشاد وزير النقل بالتعاون المصري الفرنسي في شتى المجالات ومنها قطاع النقل السككي سواء مترو الأنفاق او السكك الحديدية.

وأعرب رئيس وفد بنك سوسيتيه جنرال فرنسا عن استعداد البنك للمشاركة في تمويل مشروع الخط السادس لمترو الانفاق وكذلك المشاركة في تمويل خطوط شبكة القطارات الكهربائية السريعة وكذلك العديد من المشروعات الأخرى في قطاع النقل بمصر وفقاً لما ستسفر عنه المباحثات مع وزارة النقل.

واكد رئيس وفد شركة ايجيس ريل للاستشارات الهندسية قائد تحالف مكاتب ايجيس ريل/سيتيك المنفذ للدراسات المطلوبة للخط السادس للمترو (دراسات الجدوى - التصميم المبدئي - الدراسات البيئية) على الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة بالدخول في مجال الاستشارات الهندسية ليس فقط في مجال السكك الحديدية ومترو الانفاق في مصر بل في كافة مجالات النقل ومنها الاستشارات الخاصة بمشروعات النقل البحري خاصة مع النهضة الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع في مصر على ان يتم التعاون مع المكاتب الاستشارية المصرية في الاشراف على تنفيذ المشروعات لنقل كافة الخبرات لها.

وأكد رئيس وفد شركة ماتيير الفرنسية على الاهتمام الكبير بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في مجال تصميم وإنشاء والكباري المعدنية حيث تستخدم الشركة أحدث أنواع التكنولوجيا في هذا المجال وخاصة مع تنفيذ الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتنفيذ عدد هائل من الكباري والمحاور والجسور والتي تشكل تحولا كبير في هذا المجال يساهم في تسهيل حركة تنقل المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

وتم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة خلال الفترة القادمة لتحديد أوجه التعاون المشترك وفقاً لاحتياجات واولويات وزارة النقل.