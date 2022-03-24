سعر الدولار والروبل في البنوك اليوم الخميس بعد ارتفاع الجنيه المصري

ارتفع سعر الجنيه أمام الدولار اليوم الخميس، ليباع بسعر 18.48 جنيه مقابل 18.55 جنيه للشراء، وسجل في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي، الذي لا يزال يتصدر قائمة البنوك التي تشتري الدولار الأمريكي بأعلى سعر، قيمة 18.48 جنيه، فيما يباع الدولار بأعلى سعر في «كريدي أجريكول » بـ18.34 جنيه، اليوم الخميس.

سعر الجنيه المصري أمام العملات غير المدعومة

سجل الجنيه المصري تفوقا أمام عدد من العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس 24-3-2022، وجاءت أسعاره كما يلي:

- سعر بيع الريال اليمني مقابل الجنيه 0.073.

- سعر بيع الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري 0.41.

- سعر بيع الليرة اللبنانية مقابل الجنيه المصري 0.012

- سعر بيع الليرة التركية مقابل الجنيه المصري 1.233.

- سعر بيع الرينغيت الماليزي مقابل الجنيه المصري 4.329.

- سعر بيع الدولار النيوزيلاندي مقابل الجنيه المصري 12.712.

- تباع عملة هريفينا الأوكرانية بسعر 0.624 مقابل الجنيه المصري.

- سعر بيع الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري 0.189.

أسعار الدولار في البنوك المختلفة

- بيع الدولار في البنك الأهلي بسعر 18.38 مقابل 18.28 جنيه للشراء.

- بنك المشرق سعر 18.39 جنيه للبيع مقابل 18.29 جنيه للشراء.

- الأهلي المتحد بيع سعر 18.37 جنيه للبيع مقابل 18.27 جنيه للشراء.

- سعر البيع في البركة 18.37 مقابل 18.27 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار في قناة السويس 18.36 جنيه مقابل 18.26 جنيه للشراء.

- سعر بيع الدولار في البنك المركزي 18.43 جنيه مقابل 18.30 جنيه للشراء.

- يباع الدولار في بنك مصر إيران بسعر 18.40 جنيه مقابل 18.30 جنيه للشراء.

- يباع ببنك كريدي أجريكول بسعر 18.30 مقابل 18.20جنيه للشراء.

- يباع الدولار ببنك فيصل الإسلامي بسعر 18.35جنيه مقابل 18.25جنيه للشراء.