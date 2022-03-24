«صحة السويس» تكثف استعداداتها لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال

تشهد محافظة السويس استعدادات مكثفة تجريها مديرية الشؤون الصحية، بشأن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة، والتي تبدأ يوم الأحد المقبل وتستمر لمدة 4 أيام.

التأكيد على جهازية أطقم التطعيم

تتضمن استعدادات الشؤون الصحية بالسويس لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال عدة محاور، في مقدمتها التأكيد على جاهزية جميع الأطقم الطبية من أطباء وفنيين ومختلف العاملين، بحيث يكونوا على أعلى درجة من الاستعداد للعمل بالحملة وتحقيق المستهدف، وكذلك مراجعة أطقم التمريض.

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وأكد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، على ضرورة العمل على تجنب السلبيات السابقة وتلافيها وعدم تكرارها، والالتزام بمواعيد وأماكن الحملة والتعامل مع جميع الأطفال المستهدفين المصريين وغير المصريين.

اجتماع تنسيقي للحملة

يذكر أن «الحفناوي» عقد اجتماعا تنسيقيا للإعداد والتجهيز لبدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك على مستوى جميع الإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية، بحضور عمر يحيى مشرف وزارة الصحة على أعمال الحملة بالسويس، والدكتور إسلام عبد الله وكيل المديرية، والدكتورة ماري صبحي مدير عام الطب الوقائي.