طقس كفر الشيخ اليوم.. برودة وأمطار ورفع حالة الطوارئ

شهد طقس كفر الشيخ اليوم، حالة من التقلبات الجوية، وذلك عقب تساقط الأمطار مساء أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، مع انخفاض درجات الحرارة، وتعرضت الشوارع للغرق ما أدى لرفع حالة الطوارئ بالمحافظة واستمرار انعقاد غرف العمليات.

إبحار المراكب رغم سوء طقس كفر الشيخ اليوم

وأكد مصدر مسؤول بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة كفر الشيخ لـ«الوطن»، استمرار حركة الصيد ببحيرة البرلس والبوغاز، مشيرا إلى خروج الصيادين في رحلات صيد وإبحار المراكب رغم سوء طقس كفر الشيخ اليوم، موضحا أنّه لم ترد أي إشارات من ميناء الصيد بالبرلس بوقف حركة الملاحة أو الصيد، ما يعني أنّه يعمل وأنّ الصيادين خرجوا للبحث عن أرزاقهم في البحيرة والبوغاز.

طوارئ بسبب سوء طقس كفر الشيخ اليوم

وأكد المصدر رفع حالة الطوارئ في قطاعات المحافظة، بسبب سوء طقس كفر الشيخ اليوم، موضحا أنّ غرفة العمليات الرئيسية في انعقاد دائم لمتابعة حالة المرافق، فضلا عن استمرار انعقاد غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية بالمدن والقرى.

رفع مياه الأمطار من الشوارع

وعقب سقوط الأمطار وتعرض الشوارع للغرق نتيجة لسوء طقس كفر الشيخ اليوم، شدد محافظ الإقليم على سرعة رفع مياه الأمطار من الشوارع ومن أمام المدارس والمستشفيات وأماكن خدمات المواطنين، تيسيرا على المواطنين، فضلا عن تلقي الشكاوى حال انقطاع المرافق والتنسيق مع شركتي المياه والكهرباء بسرعة إعداد فرق الطوارئ للتحرك حال حدوث أي أعطال في المرافق.

بينما ناشدت المحافظة، المواطنين، بعدم ركن سياراتهم أسفل الأشجار ضمانا لعدم وقوع حوادث، وكذلك عدم السير أسفل الأكشاك والأسلاك والأعمدة الكهربائية حفاظا على أرواحهم.